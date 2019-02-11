Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

В Украину готовые приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Фото: Pixabay

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты Анастасия Ищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/088/143/5c6088143e103.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/088/143/5c6088143e103.jpg 2019-02-11T07:39:00+02:00 Экономика В Украину готовые приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Вот уже несколько лет подряд темпы трудовой миграции в Украине продолжают расти. Все больше наших сограждан ищут подработку в Польше и других странах. Но есть и обратный процесс – трудовая иммиграция в Украину. Пока это не особо развитое явление, но уже через несколько лет ситуация может кардинально измениться, а без рабочих руки из других стран нам просто не обойтись. Сайт "Сегодня" рассказывает, приезжают ли в Украину на заработки, когда эта тенденция примет массовый характер и чем это может обернуться.

Сколько иностранцев приезжает в Украину

По информации Государственной пограничной службы, в 2018 г. в Украине побывало более 27 млн. иностранцев. Больше всего к нам приехало граждан Молдовы – 4,1 млн, Беларуси – 2,5 млн, России – 1,5 млн, Польши – 1 млн. Также значительный поток приезжих наблюдался из Венгрии – 828 тыс. и Румынии – 645 тыс. Пограничники отмечают, что очевидна тенденция к увеличению потока иностранцев в Украину.

Помимо этого увеличилось и количество нелегальных мигрантов. В 2018 году их было больше на 20-30% по сравнению с минувшим годом.

"В 2018 году мы видели рост количества незаконных мигрантов примерно на треть. Всего в прошлом году задержали 3270 нелегальных мигрантов. При этом количество задержанных из них за незаконное пересечение границы выросло на 26 % и составило 1130 человек", – заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал в интервью "5 каналу".

Значительная часть задержанных мигрантов – более 2100 человек – нарушила правила пребывания в Украине. Из них чаще всего украинское законодательство нарушали граждане Молдовы, России, Болгарии, Азербайджана, Вьетнама и Турции.

"В то же время общая тенденция остается неизменной: Украина для незаконных мигрантов остается транзитной страной. Но с ростом благосостояния в Украине ситуация будет меняться, и нелегальные мигранты все больше будут оставаться в Украине", – добавил Цигикал.

К слову, эксперты тоже уверены, что это неизбежный процесс и со временем в стране будет становится все больше мигрантов.

Кто может приехать в Украину

Несмотря на то, что многие украинцы хотят поработать за границей, иностранцы тоже не против приехать к нам на заработки. В кадровом портале HeadHunter Украина рассказали сайту "Сегодня", что есть ряд кандидатов, готовых к переезду в Украину, к примеру, из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана.

"Как показал анализ базы резюме hh.ua, более активную позицию в вопросе поиска работы с релокацией в Украину проявляют кандидаты с более внушительным опытом работы. Так, 68% соискателей указали наличие профессионально стажа более 6 лет. Еще 16% кандидатов заявили про опыт от 3 до 6 лет и 9% – от 1 года до 3 лет", – отмечают в HeadHunter Украина.

На переезд в Украину охотнее согласны кандидаты-мужчины: их резюме составляют 72% от всей базы готовых к релокации кандидатов. В возрастном разрезе активно проявляют себя две группы: 18-30 лет (41% соискательской аудитории) и 31-40 (36% соискательской аудитории).

Что касается отраслей, то наиболее интересными для иностранцев оказались сферы IT, маркетинга, продаж и производства. 59% респондентов из других стран заинтересованы в полной занятости, 19% – в частичной, 15% – в проектной работе, 5% в стажировке, а еще 2% в волонтерстве.

"IT-специалисты не едут из страны. Более того, я знаю много случаев, когда иностранцы приезжают к нам именно в IT-сферу", – отмечает экономический эксперт Борис Кушнирук и добавляет, что если мы не создадим в стране более благоприятные условия, не уменьшим налоговое давление на бизнес, чтобы сюда шел бизнес и здесь оставалось население – ничего не будет.

Элла Либанова, руководитель Института демографии и социальных исследований НАН Украины говорит, что на рынках труда в других странах сейчас все больше растет спрос на людей с высокой и низкой квалификацией, а вот средняя квалификация не такая востребованная.

"Европейский, североамериканский рынки труда переживают времена, которых у них не было. Если долгое время на рынке труда основным контингентом, который пользуется спросом, были люди со средней квалификацией, независимо от профессий, то сейчас рынок труда поляризуется. Там остается два полюса: топовые места, которые нуждаются в рабочей силе очень квалифицированной, и рабочие места, требующие низкой квалификации, а вот середина сегодня проваливается. Опыт говорит о том, что через пять лет такое будет и у нас. Мы сейчас массово готовим среднюю квалификацию, и возникает вопрос, что мы с этим будем делать?", – говорит Либанова и поясняет, что это открывает определенные перспективы для того, чтобы привлечь людей из других стран.

Но сейчас наша страна не слишком приспособлена для трудовых мигрантов, а на законодательном уровне этот вопрос все еще не обсуждался.

Сейчас, чтобы человек из другой страны мог работать в Украине, ему нужно получить специальное разрешение на трудоустройство для лиц без гражданства, а вот для работодателей это и вовсе не выгодно. Украинское законодательство обязывает работодателей платить иностранцам следующим образом:

5 минимальных зарплат (одна минимальная зарплата сейчас составляет 4 173 грн, т.е. 5 минимальных зарплат – это 20 865 грн) для тех, кто работает в общественных объединениях, благотворительных организациях и учебных заведениях.

10 минимальных зарплат (41 730 грн) для всех остальных категорий.

Не распространяется это ограничение на представителей творческих профессий, IT-специалистов, высокооплачиваемых специалистов, выпускников ВУЗов, которые входят в сотню лучших в мире.

Зачем стране мигранты и можно ли вернуть украинцев обратно

Эксперты уверены, что Украина скоро может столкнуться с проблемой нехватки рабочих рук, но ничего удивительного в этом нет. Через это прошли все европейские страны, сообщил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник во время круглого стола на тему: "Нуждается ли украинская экономика в трудовых мигрантах из других стран?".

"Если мы говорим о тенденциях, которые происходили в 90-х годах прошлого 20 века, то мы увидим, что из Польши эмигрировали 2,5 млн поляков. Из Румынии эмигрировали 3,5 млн людей, население Литвы сократилось с 3,2 миллиона людей до 2,5 млн и постоянно сокращается даже сейчас. Если мы опираемся на данные официальной статистики, в 2011 году в Болгарии 2,1 млн населения страны жили в эмиграции. Если вспомнить, что в целом население Болгарии составляет чуть более 7 миллионов, то тенденция получается не самая приятная. Кстати, в Германии студенты из Болгарии занимают 2 место после студентов из Китая, и мы понимаем, что молодежь из Болгарии будет выезжать и в дальнейшем. Кроме того, по прогнозам ООН, до 2050 года население Болгарии сократится на 27%", – рассказал Воскобойник.

Он добавил, что те, процессы, которые происходят сейчас в Украине, не являются чем-то уникальным, все это было в других странах. Например, когда Польша столкнулась с такой проблемой, в 2004-2005 гг. они приняли решение привлечь трудовых мигрантов в страну и выбрали для этого шесть стран – Украину, Беларусь, Молдову, Армению, Грузию и Россию.

"Украине нужно следовать польскому опыту по привлечению трудовых мигрантов, но делать это с умом, чтобы сюда не пошло нашествие людей. Нам необходимо сформировать предложения об изменениях в законодательстве, которые позволят привлекать в Украину трудовых мигрантов", – говорит Воскобойник.

Правда, привлечение иностранных рабочих всегда сталкивается с одной проблемой – не будет ли размыва местного населения мигрантами, т.к. культура, ценности, религия могут кардинально отличаться.

"Нам нужно не только привлекать трудовых мигрантов в Украину, но и делать все возможное, для того, чтобы украинцы возвращались обратно. Делать все возможное для создания условий, чтобы трудовые мигранты могли вкладывать здесь свои заработанные деньги, чтобы они могли защитить свои права собственности", – поясняет Воскобойник.

Согласно исследованиям социологической группы "Рейтинг", сейчас только 8% украинцев отлично оценивают свои шансы на поиск работы в том регионе, где они живут. Еще около 15% оценивают свои шансы на поиск работы, как "неплохие".

"Основной фактор, который может вернуть наших трудовых мигрантов обратно в страну, это предпринимательство. Каждый второй, кто хочет поехать на заработки за границу, отвечает, что готов инвестировать заработанные деньги в собственное дело в Украине", – отметил Алексей Антипович, руководитель социологической группы "Рейтинг".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, сколько денег привозят в Украину трудовые мигранты и откуда.

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АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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