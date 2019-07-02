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Запуск "Северного потока – 2" увеличит "дыру" в торговом балансе Украины – эксперт

2 июля, 08:21
Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Украина по итогам января-мая 2019 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличила дефицит внешнеторгового баланса. При этом товарами страна торгует в "минус", а вот услугами – в "плюс".

Главная услуга, которую Украина экспортирует, – транзит газа, поэтому отсутствие нового газового контракта с РФ может ударить по торговому балансу. Ситуацию усугубляет риск запуска Россией газопровода "Северный поток – 2". Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

"Дефицит торговли состоит из двух частей – очень часто забывают, что мы имеем огромные экспортные доходы от услуг. Прежде всего, 90% услуг, которые мы экспортируем, – это транзит газа по территории Украины. Россия за это платит 2-2,5 млрд долларов", – отметил он.

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Козак напомнил, что газовый контракт с РФ заканчивается в 2019 году и предугадать, что будет с транзитом газа через Украину в 2020-м – невозможно.

"На следующий год есть вопросы, поскольку Россия не успеет построить "Северный поток – 2", а без него не сможет выполнить свои контрактные обязательства перед европейскими партнерами.  Вместе с тем продолжать договор на европейских условиях с "Укртрансгазом" Россия не хочет. Поэтому даже если посредником будет европейское сообщество, пока не понятно, что будет с договором. Это большая угроза для нашего торгового баланса. По услугам будет ноль, а дефицит торговли товаров – и так отрицательный", – сказал эксперт.

Напомним, в Украине за 2018 год объем внешней торговли товарами составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 году (92,7 млрд долларов). Наибольшую долю в экспорте составляли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 18,6 млрд долларов (39,3% от общего экспорта). В целом, по оценкам НБУ, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,49 млрд долларов.

Украина по-прежнему остается "сырьевой" экономикой, зависимой от внешнеэкономической коньюнктуры. Чтобы избавиться от статуса "сырьевой базы", стране следует разработать промышленную стратегию, считают эксперты:


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Тег торговля, РФ, торговый баланс, транзит газа, Северный поток 2

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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