Украина нарастила "дыру" в торговом балансе

Страна торгует товарами в "минус", а услугами – в "плюс"

Фото: Pixabay

Внешнеторговый баланс Украины, который в начале года показывал "плюс", по итогам января-мая 2019 года сведен с дефицитом в 3,17 млрд долларов. Это на 4% выше дефицита за аналогичный период 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Так, дефицит торговли товарами вырос до 3,92 млрд долларов, или на 13%. Впрочем, услугами Украина торгует более успешно, чем товарами - профицит внешней торговли услугами увеличился почти вдвое, до 750 млн долл.

Напомним, в Украине за 2018 год объем внешней торговли товарами составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 году (92,7 млрд долларов) Наибольшую долю в экспорте составляли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 18,6 млрд долларов (39,3% от общего экспорта). В целом, по оценкам НБУ, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,49 млрд долларов.

Читайте также Платежный баланс Украины вышел в "плюс" четвертый год подряд

При этом эксперты отмечают, что стране следует разработать промышленную стратегию, чтобы избавиться от статуса "сырьевой базы":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина нарастила "дыру" в торговом балансе". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"