Через 5 лет жизнь украинцев круто изменится: МВФ сделал обнадеживающий прогноз

Через 5 лет ВВП на душу населения вырастет в 1,5 раза, подсчитали аналитики Международного валютного фонда. Это должно произойти благодаря двум основным факторам. Реформированию нашего законодательства — принятию законов о коррупции, судебной реформе, рынке земли. И росту экономики, чему должно способствовать дальнейшее приведение наших стандартов выпуска продукции к европейским нормам.

Сейчас ВВП Украины (годовая стоимость всех товаров и услуг внутри страны) составляет $2820 на душу населения. Это больше, чем прогнозировал НБУ. А в 2023 году, по оценкам МВФ, будет $4220. Это все равно немного: в развитых странах — в среднем $48 970, в развивающихся странах — $5490, средний по миру — $11 730. В МВФ не прогнозируют, каким может быть курс доллара к гривне через 5 лет, но, по оценкам наших финаналитиков, он не должен превысить 35 грн/$. Средняя зарплата в Украине за 5 лет может удвоиться, достигнув 20 тыс. грн. В долларах, с учетом нынешнего курса и прогнозируемого, это $350 сейчас и до $600 к 2023-му.

Также в МВФ подсчитали ВВП по паритету покупательной способности — с учетом роста курса доллара и инфляции, что считается более точным. Для Украины он должен к 2023 году увеличиться на 33% — с $9210 до $12 260 (в развитых странах — на 17%, с $51 420 до $60 290). Украинская экономика через 5 лет по-прежнему будет оставаться слабой, а валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения Украины так и останется в 2 раза меньше, чем у развивающихся стран. Отставание от развитых стран будет более чем в 20 раз.

Власть

Пока расчеты МВФ прокомментировали только в Нацбанке. Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова назвала три условия развития экономики. Первое — финансовая стабильность, которая по ее мнению, уже достигнута.

"Второе условие — инвестиции. Не только внешние и внутренние, но интеллектуальные, необходимые для развития бизнеса. Третье условие — судебная реформа, которая необходима, чтобы бизнес чувствовал себя в безопасности и мог планировать будущее", — заявила Рожкова.

Для этого, в частности, уже принят закон о защите прав кредиторов, который важно правильно имплементировать.

Эксперты

О том, что кредитование является основой возрождения экономики, сказал нам и президент Украналитцентра Александр Охрименко. Он уверен, что доходы бюджета можно увеличить, оживив кредитование бизнеса, прежде всего строительного.

"Механизм известен: государственное ипотечное учреждение (ГИУ) выпускает облигации под низкий процент (3% годовых), которые выкупает Нацбанк, — говорит Охрименко. — Это эмиссия, но целевая, так как деньги идут на строительство дешевого жилья, продаваемого под низкий процент, поэтому оно будет востребовано. Возникает мультиэффект: идет рост выпуска стройматериалов, за счет новых строительных вакансий снижается безработица, повышаются отчисления в бюджет, растет ВВП".

А вот исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что один рост кредитования не даст эффекта.