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Чьи пенсии вырастут с 1 июля: Гройсман анонсировал решение

24 июня, 16:33

Повысить выплаты позволило экономическое состояние, заверил премьер-министр

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Кабинет министров Украины на следующем заседании примет решение о повышении пенсий пенсионерам с большим стажем, но небольшими заработными платами на постоянной основе с 1 июля. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, благодаря возможностям экономики и общему экономическому росту в правительстве финализировали решения, которые позволят увеличить выплаты таким пенсионерам.

"На ближайшем заседании правительства мы завершим все процедурные моменты", – заверил он.

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Таким образом, женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий. Гройсман отметил, что пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн.

"Это будет очередной этап перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме", – добавил премьер.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, где в Украине получают самые высокие и самые низкие пенсии. Только в семи областях пенсия превышает среднюю по стране.


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Тег пенсии, пенсия, повышение пенсий

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Источник:

Интерфакс-Украина

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