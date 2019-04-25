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Стало известно, где в Украине получают самые высокие и самые низкие пенсии

Сегодня, 09:41

Только в семи областях пенсия превышает среднюю по стране

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине наблюдается существенных разрыв в суммах средних пенсий, которые получают в разных региона страны. Об этом сообщил глава Национальный совета экономического развития Алексей Дорошенко. 

Так, по данным совета, 1 апреля 2019 года самый высокий показатель средней пенсии был зафиксирован в Киеве, он составляет 4059 грн, а в Тернопольской области самый низкий – 2202 грн. То есть разница составляет 1857 грн.

"Только в семи областях пенсия превышает среднюю по стране в 2899 грн, а именно: в Киеве – 4059 грн, на Донбассе – 3866, в Луганской области – 3566, Днепропетровской – 3337, Запорожье – 3103, Харьковской области – 2942 и Киевской области – 2935 грн", – отметил Дорошенко на своей странице в Facebook.

Во всех остальных областях она ниже средней: в Полтавской – 2807 грн, Одесской – 2750, Николаевской – 2697, Львовской – 2621, Сумской – 2598, Черниговской – 2554, Черкасской – 2548, Кировоградской – 2546, Херсонской – 2491, Житомирской – 2486, Ивано-Франковской – 2464, Ровенской – 2406, Винницкой – 2404, Волынской – 2402, Хмельницкой – 2389, Закарпатской – 2289, Черновицкой – 2285 и Тернопольской – 2202 грн.

Как известно, повышение пенсий в марте 2019 года стало началом роста уровня пенсионного обеспечения украинцев. Теперь автоматическая индексация пенсий будет происходить каждый год, а размер повышения зависит от уровня инфляции и роста средних зарплат в стране.


В этот раз, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, что в среднем пенсии выросли на 255 гривен. При этом почти два миллиона украинцев получают разовые выплаты на сумму 2410 гривен. Средства на эту выплату бюджет "заработал" на легализации автомобилей на еврономерах.

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Тег пенсии, разрыв, повышение пенсий, Алексей Дорошенко, средняя пенсия, Дорошенко

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Сегодня

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