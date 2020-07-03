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Что будет, если МВФ откажется от Украины: мнение эксперта

3 июля, 14:06

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Независимость НБУ остается важным условием сотрудничества с кредиторами

Международный валютный фонд (МВФ) уже выдвинул требование к Украине в связи с возможной отставкой главы Нацбанка Якова Смолия – сохранить институциональную независимость НБУ, кто бы не возглавил регулятор.

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Если теперь главный кредитор страны получит доказательства нарушения независимости НБУ, Украина может лишиться международной финансовой помощи, и тогда придется включать "печатный станок". Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Представьте себе ситуацию: наши западные партнеры прекратили давать нам кредиты и помощь, например, за то, что мы нарушили независимость Нацбанка. Тогда встанет вопрос: за счет чего финансировать дефицит бюджета? Его можно финансировать или за счет эмиссии, причем эмиссии на сотни миллиардов гривен, или, извините, закрыть все бюджетное финансирование, и тогда наступит катастрофа. То есть реакции "сегодня на завтра" не будет. Но она может аукнуться экономике довольно быстро", – считает Кушнирук.

Подробнее о том, что ждет Украину в случае отставки главы НБУ, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале: "Отставка Якова Смолия: каким будет новый курс".

Как известно, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением. Правление Нацбанка при этом призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. В Офисе президента, в свою очередь, заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.

Читайте также: Шок и срыв "сделки десятилетия": Марченко охарактеризовал отставку главы НБУ

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Президент подал в парламент представление на увольнение главы Нацбанка. Его уже одобрил комитет Рады, а потом представление будет вынесено на рассмотрение в сессионный зал. Планируется, что это произойдет сегодня, 3 июля, на внеочередном заседании парламента.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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НБУ отставка эмиссия МВФ печатный станок Борис Кушнирук Яков Смолий

Источник: Сегодня

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