Что будет с ценами на овощи: экономисты дали прогноз на зиму

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Украинцев в 2019 году пугают рекордные цены на популярные овощи. Например, картошка в Украине уже стоит дороже, чем в Польше. Эксперты предупреждают: ждать снижения цен сейчас бесполезно – овощи продолжат дорожать, и до следующего сезона ситуация не изменится.

"Цены на овощи и фрукты буду расти, а импорт будет дорожать. А внутренние цены уже будут формироваться исходя из цен на импорт. До следующего сезона ситуация не изменится, наоборот, зимой часть овощей может даже подорожать, та же картошка, капуста, морковь. Т.е. все те позиции, которые выращиваются на открытом грунте", – спрогнозировал комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт Борис Кушнирук.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также прогнозирует подорожание.

"Цены, которые есть сейчас – это минимальные цены, которые будут на овощи. А к зиме, скорее всего, цены пойдут вверх. Но верхним пределом роста цены на всю борщевую группу овощей является цена наших ближайших соседей, плюс транспортные расходы. Когда в прошлом ноябре у нас сильно выросла цена на лук, почти на 200% по сравнению с позапрошлым годом, то к нам поехал лук из Казахстана. В этом году, впервые в истории Украины, к нам поехала белорусская картошка, потому что картошка в Украине была дороже на 35%", – подытожил Пендзин.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Овощи в Украине дорожают: что происходит и остановится ли рост цен

Напомним, пока овощи в Украине становятся все более "золотыми", цены на мясо немного упали. Из-за этого украинцы стали активнее покупать свинину, потребление которой ранее резко упало из-за дороговизны.

О том, где лучше покупать мясо – на рынке или в супермаркете, узнавайте из результатов эксперимента, который провели новости "Сегодня":

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