Что будет с Украиной к 2022 году – экономический прогноз

Несмотря на опасения многих экспертов насчет нового экономического кризиса в связи с большими внешними выплатами и отсутствием новых кредитом, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) никаких плохих сценариев на ближайшие годы не предсказывает. Такой вывод можно сделать на основании нового "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", который готовит МЭРТ и утверждает Кабмин. "Прогноз…" представляет собой среднесрочное бюджетное планирование и используется при подготовке госбюджета на следующий год.

МЭРТ допускает три сценария развития экономической ситуации в Украине.

Базовый сценарий для бюджета

Первый, базовый сценарий, обычно ложится в основу бюджета. Считается, что экономика будет развиваться по этому сценарию, если правительству удастся реализовать план экономического развития и не будет никаких форс-мажоров на мировых рынках и в обществе.

Согласно этому сценарию, инфляция замедлится до 7,4% в 2019 году и до 5% в 2021-м. Социальные стандарты и зарплаты в бюджетной сфере продолжат расти. Предполагается, что в 2019 году – а это год двойных выборов – среднегодовая зарплата (во всех отраслях) вырастет на 6,9%, причем это уже с поправкой на инфляцию. В 2020-м и 2021 годах зарплаты будут расти чуть медленнее: в среднем – на 6,4%.

Уровень безработицы снизится в 2019 году до 8,9%, а к 2021 году – до 8,3%. Прежде всего этого планируется достичь за счет возобновления работы предприятий, отданных на приватизацию и реструктуризированных, и за счет роста самозанятости (то есть активизации предпринимательской деятельности).

Больших надежд на инвестиции в правительстве, похоже, уже не возлагают. Базовый сценарий предсказывает, что вклад инвестиционной составляющей позволит увеличить ВВП за три ближайших года всего на 1,6%, тогда как рост покупательской способности населения позволит показателю вырасти на 3,9%. Импорт по-прежнему будет превышать экспорт, но разрыв понемногу станет сокращаться. Предполагается, что до 2022 года объем экспорта в денежном выражении будет расти на 8,7% в год, а импорт – на 8,5%. Правда, в следующем году ожидается, что денежный объем импорта вырастет на 9,1%, а экспорта – на 8,3%.

При этом экономика у нас по-прежнему будет оставаться сырьевой, а значит, зависимой от мировых цен на продукцию нашего экспорта. "В структуре экспорта кардинальных сдвигов не будет происходить, но постепенно будет увеличиваться доля экспорта товаров с использованием в производстве технологий высокого та средне-высокого уровня", – прогнозируют в МЭРТ.

Рост производства составит в среднем 4,5% в год (в 2019-м – 3,9%).

В правительстве признают, что при этом сценарии говорить об экономическом процветании не придется.

"Прогнозированной по этому сценарию интенсивности изменений будет недостаточно для обеспечения стабильного долгосрочного роста… Украинская экономика в конце прогнозного периода фактически только перейдет из фазы восстановления в фазу роста. Так, в 2021 году реальный рост ВВП незначительно превысит докризисный уровень и составит 101,6% от уровня 2013 года", – говорится в "Прогнозе…".

При этом в промышленном производстве, а также по объемам импорта и экспорта Украине не удастся даже приблизиться к показателям 2013 года. Промпроизводство будет составлять всего 95,4% от уровня 2013 года, экспорт – 94,8%, а импорт – 91,6%.

Второй сценарий: если будут кредиты и инвестиции

Это оптимистичный прогноз. Такой сценарий будет возможен, если удастся добиться притока в страну инвестиционного капитала и получения новых макрокредитов, пишут авторы "Прогноза…". А также если с 2019 года в Украине таки будет введен налог на выведенный капитал (вместо налога на прибыль) и будет снят мораторий с продажи земли сельхозназначения. В базовом сценарии новый налог

По второму сценарию, рост производства в 2019-2021 годах составит уже не 4,5, а 6,1% в год. ВВП в 2019 году вырастет на 4,1%, а в целом за расчетный период будет расти со средней скоростью 4,8% в год. К концу 2021 года объем ВВП будет на 5,1% превышать показатель докризисного 2013 года.

Правда, разрыв между импортом и экспортом будет увеличиваться и дальше, то есть деньги будут "утекать" из страны. Предполагается, что экспорт ежегодно сможет расти на 9,3% в денежном выражении, а импорт – на 10,3%.

Третий сценарий: если не удастся выполнить даже базовый сценарий

Этот сценарий самый пессимистический. Говорить о том, что Украина идет именно по этому пути, можно будет в том случае, если на мировых рынках условия для экспорта украинских товаров окажутся неблагоприятными, а внутри страны не удастся в полной мере реализовать реформы и экономические планы правительства.

Если ситуация начнет развиваться по этому сценарию, НБУ придется снова регулировать курс доллара и максимально ужесточить условия монетарной политики. О валютной либерализации и дешевых кредитах придется забыть. Единственными островками финансовой надежности останутся государственные банки.

Уровень безработицы снижаться не будет. А зарплаты и социальные стандарты если и будут повышаться, то далеко не такими темпами, как при 1-м и 2-м сценариях.

Согласно этому сценарию, ВВП сможет расти ежегодно всего на 1,6%, то есть медленнее, чем сейчас. Производство экспортных товаров будет не расти, а падать.

На сколько подорожают товары и услуги

Согласно базовому сценарию, курс доллара на конец 2019 года может составить 29,4 грн (+/-2%), на конец 2020-го – 30,2 грн, 2021-го – 30,7 грн.

При оптимистическом сценарии курс на конец 2019 года прогнозируется такой же: 29,4 грн. А вот уже в 2020-м он понизится до 29 грн. Таким же курс сохранится до конца 2021 года.

При негативном сценарии уже в конце 2019 года доллар может стоить 31,6 грн, еще через год – 33,1 грн, а к началу 2022-го – 34 грн.

Размеры основных налогов ни в одном сценарии не планируется менять. Единый взнос на общеобязательное государственной соцстрахование в ближайшие 3 года при всех сценариях развития экономики будет составлять 22%, налог на доходы физических лиц – 18%, НДС – 20%. Налог на прибыль, если он останется, также сохранится на уровне 18%. Если будет введен налог на выведенный капитал, его размер планируется на уровне 15-20%, в зависимости от видов платежей.

Интересно, что повышать акцизные ставки на спиртное в ближайшие 3 года планируется только при самом лучшем сценарии развития экономики. В базовом и плохом сценарии дразнить людей повышением цен на водку и пр. не предполагается.

А вот табачные изделия будут дорожать и дальше. Только при базовом и негативном сценарии акцизы будут расти примерно на 20% каждый год, а если экономика окажется на подъеме – на 27-30%.

Добавим еще, что базовый и негативный сценарий предполагают, что минимальная зарплата в 2019 году вырастет на 11-14%, в 2020-м – на 5-8%, в 2021-м – на 4-6%. Оптимистичный сценарий позволит повысить "минималку" в следующем году на 18-21%, в 2020-м – на 1-10%, в 2021-м – на 6-8%.

Зарплаты бюджетников (расчет делался для должностного оклада работника I тарифного разряда) при 1-м и 2-м сценариях в 2019 году вырастут на 9%, в последующие два года на 7,4% и 5,6%. При оптимистическом сценарии в следующем году повышение может составить 25,9% (!), а в 2020-м и 2021-м – 8,5 и 6,7% соответственно.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о старте малой приватизации в Украине.

Также мы разбирались в том, ждать ли украинцам в 2018 году повышения минимальной зарплаты.