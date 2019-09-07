Что можно купить за 1 гривню: эксперимент "Сегодня"

В Украине собираются выпустить монеты номиналом пять гривен – по примеру монет "1 гривня" и "2 гривни", которые уже поступили в оборот. Это произойдет уже в этом году осенью, заявил глава Нацбанка Яков Смолий. Тем временем новости "Сегодня" отправились по магазинам, чтобы узнать, что можно купить за одну гривню.

20 лет назад за одну гривню можно было купить мороженое, пакет молока, батон или несколько кило картофеля. На что же хватает одной украинской гривни в сентябре 2019-го? Для начала расспрашиваем киевлян на столичном рынке, что они могут себе позволить купить на эту сумму.

"Упаковка из десяти коробков спичек сейчас стоит 3,5 грн, конверт – я даже не знаю, сколько стоит. Газета стоит пять гривен", – говорит одна из опрошенных киевлянок.

"На восемь гривен можно купить талончик или жетончик", – отвечает житель столицы.

"Вряд ли за гривню что-то можно приобрести", – говорит еще одна киевлянка.

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Но новости "Сегодня" все же попробовали что-то приобрести именно за одну гривню. Сначала отправились в магазин канцтоваров.

"Три конвертика можно купить, вот такие, без марки", – говорит продавщица.

Далее – попробовали купить еды. Продавщица на рынке кладет на весы одну маленькую грушу. На нее денег хватает. Существуют ли другие продукты, которые можно купить за такую сумму? Оказалось, что можно купить яйцо. А вот мясной отдел пришлось покинуть с пустыми руками.

Но в конце концов мы даже нашли десерт за гривню. Это четыре сушки.

Таким образом, за одну гривню в 2019 году можно купить: одну грушу, одно яйцо, четыре бублика или три конверта без марки.

К слову, кроме введения монет мелкого номинала, НБУ вводит в обращение банкноту номиналом 1000 гривен с 25 октября 2019 года. После завершения процесса ввода в оборот этой банкноты, а также изъятия из оборота монет 1, 2, 5 и 25 копеек номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12.

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