Что отберут у аграриев: в госбюджете урезали финансирование для АПК

В обновленном проекте госбюджета-2020 правительство предлагает сократить расходы по статье "финансовая поддержка сельхозпроизводителей" на 1,5 млрд грн – до 2,5 млрд грн.

Помимо этого, планируется оставить Фонд частичного гарантирования кредитов без 240 млн грн, предусмотренных на формирование его уставного капитала.

Кроме того, расходы на проведение земельной реформы урежут на 25,1 млн грн – до 50,99 млн грн, а расходы на проведение инвентаризации земель и обновление картографической основы Государственного земельного кадастра – на 192,72 млн грн, до 237,84 млн грн.

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Ранее Минэкономики предлагало направить в 2020 году на государственную поддержку АПК из бюджета 4,2 млрд грн. Из этой суммы 1,2 млрд грн планировать выделить на программу удешевления кредитов, в том числе на приобретение земли, 1 млрд грн – на поддержку отрасли животноводства, еще 1 млрд грн – на компенсации за покупку техники и оборудования отечественного производства, 400 млн грн – на развитие фермерства и кооперативов и 400 млн грн на поддержку отрасли садоводства, виноградарства и хмелеводства.

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Как известно, пересмотр бюджета потребовался из-за пандемии коронавируса. Эпидемия COVID-19 нарастает и в мире, и у нас в стране. И это заставляет экономистов пересматривать даже недавние прогнозы в сторону ухудшения. На днях Кабмин опубликовал уже новые цифры – еще хуже прежних. Теперь падение ВВП ожидается уже на уровне 4,8%. Также ухудшился прогнозный показатель инфляции, зарплат и ряд других.

При этом власти решили, что во время карантина необходимо усилить социальную защиту украинцев, что и стало причиной внесения изменений в госбюджет.

При этом новости "Сегодня" объясняли, как коронавирус бьет по экономике и что делать Украине для спасения промышленности в условиях кризиса. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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