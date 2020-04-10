Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Что отберут у аграриев: в госбюджете урезали финансирование для АПК

10 апреля, 15:19

Виктория Подолянец

Усиление социальной защиты граждан во время пандемии требует пересмотра бюджета-2020

В обновленном проекте госбюджета-2020 правительство предлагает сократить расходы по статье "финансовая поддержка сельхозпроизводителей" на 1,5 млрд грн – до 2,5 млрд грн.

Помимо этого, планируется оставить Фонд частичного гарантирования кредитов без 240 млн грн, предусмотренных на формирование его уставного капитала.

Кроме того, расходы на проведение земельной реформы урежут на 25,1 млн грн – до 50,99 млн грн, а расходы на проведение инвентаризации земель и обновление картографической основы Государственного земельного кадастра – на 192,72 млн грн, до 237,84 млн грн.

Реклама

Ранее Минэкономики предлагало направить в 2020 году на государственную поддержку АПК из бюджета 4,2 млрд грн. Из этой суммы 1,2 млрд грн планировать выделить на программу удешевления кредитов, в том числе на приобретение земли, 1 млрд грн – на поддержку отрасли животноводства, еще 1 млрд грн – на компенсации за покупку техники и оборудования отечественного производства, 400 млн грн – на развитие фермерства и кооперативов и 400 млн грн на поддержку отрасли садоводства, виноградарства и хмелеводства.

В тренде
В Украине подешевел безналичный доллар: озвучен прогноз

Как известно, пересмотр бюджета потребовался из-за пандемии коронавируса. Эпидемия COVID-19 нарастает и в мире, и у нас в стране. И это заставляет экономистов пересматривать даже недавние прогнозы в сторону ухудшения. На днях Кабмин опубликовал уже новые цифры – еще хуже прежних. Теперь падение ВВП ожидается уже на уровне 4,8%. Также ухудшился прогнозный показатель инфляции, зарплат и ряд других.

При этом власти решили, что во время карантина необходимо усилить социальную защиту украинцев, что и стало причиной внесения изменений в госбюджет.

При этом новости "Сегодня" объясняли, как коронавирус бьет по экономике и что делать Украине для спасения промышленности в условиях кризиса. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада правительство госбюджет карантин коронавирус бюджет-2020

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатят
Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатятЭкономика
Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условия
Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условияЭкономика
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущена
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущенаЭкономика
Экономики ЕС рекордно страдают от коронавируса: появились первые данные
Экономики ЕС рекордно страдают от коронавируса: появились первые данныеЭкономика
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантине
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...