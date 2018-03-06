Судьба "Привата" и "Ощада": что станет с государственными банками через пару лет

Каждый из четырех украинских банков, собственником которых является государство, получит специализацию, или профиль, и должен будет сосредоточить работу на обслуживании "своих" клиентов. Это предусмотрено обновленной Стратегией развития государственных банков, которую разработал НБУ и утвердило Министерство финансов.

На момент создания прежней Стратегии развития государственных банков, к 2016 году, в собственности государства находились 9 банков (полностью или частично). Их общая доля на рынке составляла 26%, и государство планировало существенно уменьшить свое присутствие в банковском секторе. Сегодня в собственности государства осталось всего 4 банка: Ощадбанк, Укрэксимбанк, ПриватБанк и Газбанк. Но их суммарные активы составляют 55% банковского сектора. Такое увеличение государственной доли произошло, во-первых, в результате "очистки" банковского сектора от проблемных банков, а во-вторых – в результате национализации крупнейшего ПриватБанка.

Мировой опыт показывает, что в развивающихся странах доля государства в банковском секторе больше, чем в развитых странах (в среднем 22% и 8% соответственно). В периоды кризисов она обычно возрастает. В обновленной Стратегии государство по-прежнему намерено сократить свою долю в банках. Правда, планы в отношении некоторых банков и сроки поменялись.

В прежней Стратегии государство выделяло два банка, которые не планировало продавать: Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые были названы системооборазующими. В новой стратегии такое деление отсутствует. А для каждого госбанка разработана отдельная стратегия развития. Как видит работу каждого из госбанков государство через несколько лет?

Ощадбанк сольется с Фондом гарантирования вкладов?

Этот банк всегда был государственным. У него была самая крупная сеть отделений, много клиентов. Банк обслуживал такие отрасли экономики, как энергетика, инфраструктура, АПК.

Тем не менее и в предыдущей, и в новой Стратегии говорится о возможности полной или частичной продажи Ощадбанка.

"Государство, скорее всего, сохранит контрольный пакет акций в Ощадбанке на протяжении последующих 5 лет, но начнет процесс сокращения своей части в его капитале", – говорится в Стратегии.

До 2020 года Ощадбанк будет нужен государству для привлечения инвестиций от международных финансовых организаций "для получения миноритарной части (менее 25%)". Однако в следующий временной период государство продолжит сокращать свою часть до 51% или даже ниже "путем первичного публичного размещения акций или продажи международным инвесторам до 2022 года". В долгосрочной перспективе Ощадбанк может стать полностью государственным, говорится в обновленной Стратегии.

А в ближайшее время Ощадбанк может быть присоединен к Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). "Государство примет решение о сроках и условиях постепенного присоединения к ФГВФЛ, начиная с 2019 года… Рекомендации будут поданы в правительство до 30 июня 2018 года", – говорится в Стратегии.

Пока Ощадбанк планируется развивать как крупнейший универсальный банк Украины. Он по-прежнему будет обслуживать своих "старых" клиентов из сфер энергетики, инфраструктуры и АПК. Однако постепенно его специализацией станет обслуживание розничного, микро-, малого и среднего бизнеса. В связи с тем, что обслуживание физлиц уже не будет его "профилем", сеть отделений Ощадбанка планируется сократить.

Укрэксимбанк остается на международной арене

Второй государственный банк, традиционно ориентированный на экспортно-импортные операции, и в старой, и в новой Стратегияи сохранял свой профиль основного финучреждения для предприятий, которые работают на экспорт. Также через Укрэксимбанк будут финансироваться инвестпроекты и проекты с участием международных финансовых организаций, проводиться расчеты по межгосударственным договорам.

Укрэксимбанк станет основным банком, который будет сотрудничать с Экспортно-кредитным агентством, которое, как ожидается, будет создано в этом году.

В старой Стратегии планировалось постепенно избавить Укрэксимбанк от работы с розничным и микробизнесом. В обновленной стратегии прямо об этом не говорится.

Зато теперь государство четко определилось, что хочет сократить свою часть в капитале "Укрэксимбанка". Однако акции Укрэксимбанка (как и Ощадбанка) будут выставлены на продажу после того, как государство "разберется" с ПриватБанком и Укргазбанком.

Как и в случае с Ощадом, государство намерено сохранить контрольный пакет акций в Укрэксимбанке по крайней мере в ближайшие 5 лет, но сократить свою часть в его капитале. Миноритарные части в капитале Укрсимбанка государство намерено отдать 7 частным инвесторам. А в долгосрочной перспективе Укрэксимбанк может быть приватизирован полностью.

Укргазбанк – для "экологичных" и "энергоэффективных" клиентов

Как сообщал сайт "Сегодня", Укргаз банк первым и пока единственным в Украине специализируется на финансировании экологических и энергосберегающих проектов. Этот его профиль "экобанка" предполагается сберечь. Банк будет обслуживать в основном корпоративных клиентов, а также предприятия малого и среднего, чья деятельность связана с технологиями энергоэффективности, возобновляемой энергии, решением экологических проблем и т.п.

Национализированный Укргазбанк планировалось снова сделать частным до конца 2017 года. В обновленной Стратегии приватизация перенеслась на 2018-2019 годы. И, тем не менее, в банке рассчитывают, что процесс приватизации в банковского сектора начнется именно с Укргазбанка.

ПриватБанк – госбанк для людей

Когда разрабатывалась прежняя стратегия реформирования госбанков, ПриватБанк еще не был государственным и даже не рассматривался в качестве такового. Однако его национализация заставила государство включить его в перечень госбанков и разработать стратегию развития специально для него.

Специализацией ПриватБанка останется работа с частными клиентами, "с особенным фокусированием на платежном бизнесе", говорится в новой Стратегии. Также банк, по всей видимости, развернет активную работу по кредитованию населения.

Помимо этого банк начнет кредитовать "хороший" малый и средний бизнес, т. е. предприятия с низким уровнем рисков.

В предыдущей Стратегии планировалось до середины 2018 года продать не менее 20% системных банков. Сейчас очерчены планы до 2022 года: сократить часть банков госсектора с нынешних 55% до 25% и ниже.

Предполагается, что благодаря реализации Стратегии банковский сектор к 2022 году достигнет рентабельности капитала 18% (сегодня этот показатель отрицательный). К этому времени банкам удастся увеличить объем финансирования корпоративных клиентов – дополнительно на 44 млрд грн, малого и среднего бизнеса – на 160 млрд грн. На потребительские кредиты людей банки смогут выдавать на 240 млрд грн больше, чем сейчас. Население Украины сможет снова получать в банках кредиты под 7-12%, говорится в Стратегии.