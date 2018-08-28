Что украинцы покупают в сети: велосипеды, босоножки и квартиры

Шопинг уходит в онлайн с каждым годом все больше и больше. Только за последние шесть месяцев украинцы стали чаще искать в сети новые квадратные метры, чем уже привычные бытовую технику и одежду. Об этом свидетельствует статистика поисковых запросов пользователей на одном из крупнейших сервисов онлайн-обьявлений OLX.

Согласно данным аналитики, больше всего украинцам снова нужны велосипеды — их с января по июль искали 550 667 раз. Кстати, именно двухколесный друг с 2014 года является бессменным фаворитом и не покидает первых позиций рейтинга. Также, как показывает статистика, все больше украинцев интересуются приобретением жилья и его обустройством.

"В рейтинге "квартира" за год перескочила с 10-го на 3-е место, а "дом" впервые попал в десятку лидеров, — говорят аналитики сервиса. — Впервые там же оказался и "холодильник". А запрос "диван" обогнал бюджетный "планшет Jeka JK" и "мотоблок", переместившись на вторую позицию".

Также интересные результаты показало сравнение запросов с гаджетов на базе двух разных операционных систем — Android и iOS. Если пользователи устройств с Android больше искали одежду технику и мебель, то юзеры техники на iOS продемонстрировали лояльность к своему родному бренду.

"Они продолжают искать модели iPhone, и лидирует iPhone 7 — около 60 тысяч запросов. Вместе со смартфонами искали стильную одежду и спортивную обувь, запрашивая популярные бренды. Так, на втором месте рейтинга оказалась спортивная одежда Nike, а на третьем — Adidas. Бренд Zara занял 5-е место, а закрывает топ-10 люксовый бренд Gucci", — говорят авторы исследования.

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Покупки: траты и тренды

Украинцы все более активно отовариваются в интернете — это подтверждает статистика их расходов. По данным компании EVO, за первые полгода 2018-го на ее маркетплейсах Prom.ua, Bigl.ua, Shafa.ua, Crafta.ua украинцы потратили 10 млрд грн.

"Это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средний чек — 893 грн — за год практически не изменился".

Соответственно выросло и количество заказов: за первые 6 месяцев украинцы сделали 11,2 млн заказов, что на 47% больше, нежели годом ранее.

Что касается трендов, то аналитики маркетплейса отмечают рост спроса на товары ежедневного потребления (одежда и обувь, техника и электроника, косметика), выбор хендмейда в качестве подарков и рост масштабов осознанного потребления (продажа и покупка подержанных вещей).