Что в следующем году будет с ценами на хлеб

Фото: AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL

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В этом году Украина собрала рекордный урожай – 74,5 млн т. Но надеяться на то, что из-за этого подешевеют хлеб, мука и бакалея, не стоит, утверждают экономисты. По словам главы Нацсовета экономического развития Алексея Дорошенко, главная причина в том, что после подписания в 2014 году Ассоциации с ЕС и отмены в 2017 годурегулирования цен на социально важные продукты питания в Украине, цены начали расти, все больше приближаясь к европейским.

"Наши производители получили возможность продавать свой товар за рубеж независимо от насыщения им внутреннего рынка и по рыночным ценам, – разъяснил Дорошенко. – Это касается и агропродукции. Этим воспользовались, поэтому цены на муку, хлеб, крупы в Украине постепенно выросли и теперь зависят только от спроса и предложения. Как было, например, с гречкой, которая в 2016 году подорожала почти до 40 грн/кг, затем упала в цене более чем вдвое из-за избытка предложения, сейчас цены на нее снова пошли вверх".

Алексей Дорошенко прогнозирует, что в декабре нынешнего года и в первой половине следующего года крупы и бакалея подорожают на уровень инфляции (5-6% в год), а хлеб – выше инфляции на 1%. По его словам, рост цен на хлеб и другие продукты из зерна: муку, макароны и т. д. был бы еще выше, если бы не укрепление гривни, которое бьет многолетние рекорды. Тем не менее, гречка будет стоить более 30 грн/кг (сейчас 23-25 грн/кг). Зато должна снизиться цена на пшено – с 30-35грн/кг до 20-22 грн/кг так как проса в этом году собрали достаточно.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что главная причина стабильно высоких урожаев – теплые зимы и нежаркие летные месяцы, а причина повышения цен на хлеб, муку и крупы – крепкая гривня.

"С каждым годом аграрии собирают все больше зерна, так продолжается пять лет подряд, хотя раньше более урожайные и менее урожайные годы чередовались, поэтому на следующий год рекорда может и не быть, – анализирует Пендзин. – Но урожайность влияет на цены намного меньше, чем курс доллара. Не забываем: почти половина зерновых у нас экспортируется, а удобрения, посевной материал, топливо – импортируются. В 2018 году аграрии все это покупали по курсу 28 грн за доллар, в 2019-м они продают зерно по курсу 24 грн за доллар. То есть только за счет укрепления гривни аграриями потеряна почти половина прибыли. Поэтому на внутреннем рынке они будут поднимать оптовые цены на свою продукцию: зерно, крупы и т. д. до максимально возможных".

Пендзин также говорит, что бакалея в 2020 году будет дорожать не менее, чем на уровень инфляции или на 0,5% в месяц, а хлеб – выше инфляции в 1,5-2 раза или на 0,8-1% ежемесячно, прежде всего это касается премиальных сортов, сдобы и кондизделий.

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