Почему у нас зарплаты украинские, а цены на продукты – европейские

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Украинцы стали тратить на еду меньше, чем раньше, но, по данным Госслужбы статистики, расходы на продукты по-прежнему составляют почти половину их доходов. И причина не в том, что, как говорил один экс-министр, "украинцы слишком много едят", а в том, что цены на продукты ежедневного спроса у нас на уровне европейских, а то и выше. А вот зарплаты в разы отстают от заработков наших ближайших соседей. Что, где, почем и как будет дальше, выяснил сайт "Сегодня".

У нас самые дешевые только яйца и сахар

Для расчетов мы воспользовались данными экспертов Экономического дискуссионного клуба (ЭДК), но исключили из перечня продукты, цены на которые могут у нас меняться в 2-3 раза в зависимости от сезона и урожая – это овощи борщового набора, яблоки. В ЭДК разъяснили, что их цены взяты из сети известной сети супермаркетов, которая есть во всех упомянутых государствах. Как видно из таблицы, дешевизна украинских продуктов осталась в прошлом, цены на ряд продуктов уже выше, чем за рубежом. Молоко у нас уже самое дорогое, хлеб – на втором месте рейтинга, сливочное масло – на третьем.

/ Фото: Сегодня

В ЭДК отмечают, что в течение июля-сентября выросло общее количество позиций, по которым цены в Украине превысили цены в странах, охваченных мониторингом. Из приведенных в таблице продуктов – для Польши это хлеб, молоко, масло сливочное и растительное, свинина, курятина, для Венгрии – хлеб, молоко, курятина, подсолнечное масло, для Испании – хлеб, молоко, подсолнечное масло, для Беларуси – молоко, сливочное масло, курятина. Также у нас дороже, чем в ряде стран, рис, мука, картофель. В большинстве стран мониторинга цены на молоко, мясо птицу ниже, чем у нас. Дешевле в Украине только яйца и сахар, и то по сахару мы делим первенство с поляками.

Стоит упомянуть, что за счет овощей борщtвого набора, яблок, макарон, муки, говядины, поваренной соли суммарная стоимость набора из 18 позиций социально важных продуктов, по которым осуществляется мониторинг, в Украине пока ниже, чем в Беларуси на 8% (во II квартале было 13%), чем в Венгрии на 25% (было 26%), в Испании на 20% (было 20%). А вот поляки нас обошли, у них "корзинка" уже дешевле на 3,5%, чем в Украине.

А что с зарплатами

Очевидно, что анализ будет неполным без сравнения зарплат. Здесь украинцы серьезно отстают от всех, включая беларусов, хотя в Украине зарплаты выросли. Так, по данным статистических сайтов стран, охваченных мониторингом, среднемесячная зарплата в Беларуси 488 евро, в Венгрии – 1132 евро, в Польше – 1188 евро, в Испании – 1992 евро, в Украине – 382 евро. За среднемесячную зарплату среднестатистический беларус может купить 17 оцененных ЭДК продуктовых наборов, венгр – 35, поляк – 45, испанец – 62, а украинец всего 14.

Именно по этой причине, а не потому, что "украинцы много едят", у нас на продукты уходит около 47% доходов семьи. Для сравнения: поляки проедают 18% заработанного, испанцы – 12%, беларусы – 36%. Впрочем, из-за роста зарплат, опережающего инфляцию, в последние два года украинцы тоже проедают меньше. Если в 2013 г. "на харчи" уходило 50%, в революционные 2014-2015 годы соответственно 51,9% и 53,1%, то в 2016-м уже 49,8% в 2017-м 47,9%, в 2018-м – 47,7%.

Причины подорожания и прогнозы

Аналитики говорят, что главной причиной постепенно уравнивания украинских цен с европейскими стала отмена Кабмином государственного регулирования цен на продукты питания. Например, на хлеб типа "украинский", батон, молоко жирностью 2,5%, сливочное масло жирностью 72%, вареная колбаса и свежее мясо 1 сорта, тушки кур и т. д., всего 18 позиций.

"Это привело к постепенному росту украинских цен до уровня европейских, а то и выше, как, например, для молока, – говорит глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко. – В Украине такой же НДС на сельхозпродукты, как и на промтовары (20% – Авт.), а в Польше он всего 5%, это сразу уменьшает их розничные цены. В других странах аграриев дотирует государство, поэтому они могут продавать свою продукцию даже ниже себестоимости. Еще один момент – в Украине высокая маржа (прибыль), так как бизнес закладывает в нее риски рейдерства и взятки чиновникам. А за все платит покупатель".

Пендзин отметил, что цены в Украине будут коррелировать с европейскими, а вот зарплаты – вряд ли. Например, несколько лет назад зарплаты в Украине были выше, чем в Беларуси, теперь наоборот, потому что у них хорошо работает промышленность, машиностроение, то есть отрасли с высокой прибавленной стоимостью. А у нас развивается агросектор, причем экспортируем не переработанную продукцию (соки, консервы, муку), а сырье для всего этого, поэтому прибавочная стоимость низкая и поднимать зарплату сложно. В итоге отставание в заработках от Европы станет еще больше.

Что касается цен на продукты, то Украина – крупный экспортер сельхозпродукции – это зерно, подсолнечное масло, что в условиях госрегулирования цен и квотирования экспорта автоматически выравнивает цены на внутреннем рынке с зарубежными, а то и превышает их. По оценкам эксперта, эта тенденция сохранится до конца этого года и продолжится в следующем году.

"Хлеб продолжит дорожать теми же темпами, что и год назад или на 5-6% к концу декабря, мясо-молочная группа товаров – в пределах индекса инфляции, или на 2-3%, – прогнозирует Пендзин. – Сахар может подорожать на 10%, так как свеклы посеяли на 28% меньше, чем год назад, будем иметь локальный дефицит сахара, который повысит цену. А вот для роста цен на яйца экономических оснований нет".

Как видно, в этом году украинцам не стоит надеяться, что они смогут серьезно сократить процент расходов на питание, сохранив прежний рацион. Чтобы процент расходов уменьшился, придется либо больше зарабатывать, либо меньше есть.

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