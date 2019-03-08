Что закупили власти к 8 марта: 9 тысяч тюльпанов и одна корзина цветов за 8 тысяч гривен
В Днепре власти подарят тюльпаны и открытки, а в столице поздравит хор лауреатов
Страна отмечает 8 Марта, при этом женщин поздравляют не только их близкие и знакомые, но и госучреждения. Как порадуют украинок в разных городах, узнали "Сегодня" с помощью экспертов системы по проверке контрагентов YouControl.
Масштабы празднования власти выбирают разные — одни закупают букеты и сувениры, другие устраивают грандиозные шоу. Все зависит от выделенного бюджета. Судя по закупкам последних лет, Днепр отмечает праздники с размахом, и нынешний женский день не исключение — услуги по организации и проведению мероприятий в этом году обойдутся городу в 949 тыс. грн. За эту сумму подрядчики подготовят открытки и 9 тыс. букетов из трех тюльпанов, организуют транспорт, аппаратуру и сценарий, а еще — работу 20 аниматоров на 10 локациях. За отдельные 130 тыс. приобрели еще три мартовские торжества — праздник к 8 Марта с концертом, букетами и подарками, церемонию возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко и торжество к Масленице.
На гуляния в честь милых дам не поскупился и горсовет Покровска на Донбассе, выделив на это 350 тыс. грн. Но здесь, по данным YouControl, с закупкой не сложилось — в процессе торгов были нарушения, а потому организатор отклонил все предложения. Как теперь там отметят праздник, неизвестно, хотя планы у местных властей были грандиозные. В частности за 150 тыс. грн на торжестве должен был выступить финалист национальных телешоу Евгений Литвинкович. Для гостей предназначался фуршет, цветы, фотозона, а для участников конкурсов еще и призы.
В столице праздник будут отмечать скромнее. Так, в Киевском городском Центре соц-, проф- и трудовой реабилитации инвалидов заказали за 14 тыс. грн проведение литературно-музыкального мероприятия "Женщина-весна". За эти деньги также оформят выставку работ реабилитантов и концертный зал, предоставят рамки для благодарностей и услуги фотографов. В Голосеевском же районе столицы всего за 9 тыс. грн организуют выступление квартета солистов хоровой капеллы.
Лиричными песнями поздравят дам и в Новомосковске на Днепропетровщине — там горсовет за 13 тыс. грн приобрел выступление вокального мужского коллектива из 7—8 человек, исполняющего хиты мировой эстрады. Причем певцы непременно будут лауреатами международных конкурсов. А вот в Мариуполе женщин порадуют не зрелищами, а подарками — там заказали за 4 тыс. грн. В Энергодаре тоже купили цветы — 37 букетов и одну корзину с цветами за 8 тыс. грн.
"Часто горсоветы тратят значительные суммы на городские праздники. Иногда это приводит к возмущению налогоплательщиков, так как покупки не всегда уместны, а процесс не всегда прозрачный. В этом году празднование 8 Марта обошлось без большого количества звезд разных эшелонов, но и полностью отказаться от торжества местные власти не смогли", — подытожили аналитики YouControl.
Напомним, ранее журналисты "Сегодня" выяснили, что украинцы покупают в подарок на 8 Марта. Популярность нынче набирают и медведи из роз (средняя стоимость — 500—600 грн), подарочные наборы сладостей (300—400 грн), маски для сна (60—80 грн) и сувенирные подушки с надписями (200—300 грн).
А социологи провели опрос на тему того, какой подарок хотят получить украинки на 8 Марта. Выяснилось, что число женщин, которые рассчитывают на романтическое путешествие, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. По остальным пунктам желание украинок и возможности мужчин почти совпадают.
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