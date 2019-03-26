Встреча за спиной у Трампа: как торговые переговоры ЕС и Китая скажутся на Украине
Эксперты разделились в оценке цели Парижской встречи
26 марта в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретились с китайским лидером Си Цзиньпином.
На этой встрече европейские лидеры планировали выработать общую линию противостояния президенту США Дональду Трампу в торговой войне, которую США ведут против Китая и могут начать против ЕС. Такое мнение в комментарии "Сегодня" озвучил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его словам, консолидация может принести положительный эффект в давлении на Трампа.
"Евросоюз хотел бы иметь поддержку Китая... На сегодняшний момент Трамп проводит протекционистскую политику, которая не выгодна как ЕС, так и Китаю. Объединившись, ЕС и Китай смогут переломить ситуацию, выторговать у Трампа выгодные условия – добиться уменьшения или отмены пошлин на импортный товар из ЕС и Китая", – отметил экономист.
Украине же любые перевесы в геоэкономике не выгодны, подчеркивает Охрименко.
"Для Украины выгодно, чтобы вообще никакого противостояния не было. Мы фактически торгуем со всеми. Если нет торговых войн, больше покупают украинских товаров и это лучше для нашей экономики, выше зарплата в Украине", – говорит экономист.
По мнению Александра Шныркова, заведующего кафедры Института международных отношений КНУ им. Шевченко, эта встреча – своеобразная реакция Евросоюза, "который боится остаться за бортом" главной геоэкономической тройки.
"Есть три больших "фабрики" – США, Китай и ЕС, где вырабатывается 60 – 65% мирового ВВП. Правила, которые они устанавливают, влияют и на другие экономики. Если США и Китай ведут переговоры о новом торговом соглашении, то вопрос: где ЕС? Европейский Союз остается в стороне. Это не может не беспокоить ЕС, так как зависимо от того, к чему договорятся США и Китай, ЕС может или получить выгоду, или пострадать", – сказал он.
Например, если американцы вводят ограничения на определенный перечень китайских товаров, Пекин будет его направлять на европейские рынки. А это затрагивает и украинские интересы, подчеркивает эксперт.
"Если товар из Китая после договоренностей США – Китай пойдет на европейский рынок, то он пойдет и на украинский рынок. Это будет увеличение конкуренции на внутреннем рынке Украины. Нам это не очень выгодно", – отметил Шнырков.
Поэтому, по его словам, для Украины важно войти в одну из трех мировых "фабрик", европейскую, так как ни США, ни Китай напрямую с Украиной говорить не будут. А меж тем Украину уже заполнили китайские товары:
Как известно, в конце февраля Трамп допускал возможность в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. При этом американский лидер проявил осторожность, заявив, что соглашение "может быть заключено довольно скоро, а может быть не заключено вообще".
Но уже в начале марта глава Белого дома заявил, что попросил власти Китая "незамедлительно" снять пошлины с американской сельскохозяйственной продукции, так как торговые переговоры между странами проходят успешно.
Более подробно о торговых войнах Трампа, читайте на сайте "Сегодня" почитать в материале "Мировая торговая война: плохо будет всем".
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