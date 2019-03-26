Встреча за спиной у Трампа: как торговые переговоры ЕС и Китая скажутся на Украине

Эксперты разделились в оценке цели Парижской встречи

Фото: AFP

Встреча за спиной у Трампа: как торговые переговоры ЕС и Китая скажутся на Украине Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a23/51e/5c9a2351eaebd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a23/51e/5c9a2351eaebd.jpg 2019-03-26T14:32:00+02:00 Экономика Эксперты разделились в оценке цели Парижской встречи

26 марта в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретились с китайским лидером Си Цзиньпином.

На этой встрече европейские лидеры планировали выработать общую линию противостояния президенту США Дональду Трампу в торговой войне, которую США ведут против Китая и могут начать против ЕС. Такое мнение в комментарии "Сегодня" озвучил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его словам, консолидация может принести положительный эффект в давлении на Трампа.

"Евросоюз хотел бы иметь поддержку Китая... На сегодняшний момент Трамп проводит протекционистскую политику, которая не выгодна как ЕС, так и Китаю. Объединившись, ЕС и Китай смогут переломить ситуацию, выторговать у Трампа выгодные условия – добиться уменьшения или отмены пошлин на импортный товар из ЕС и Китая", – отметил экономист.

Украине же любые перевесы в геоэкономике не выгодны, подчеркивает Охрименко.

"Для Украины выгодно, чтобы вообще никакого противостояния не было. Мы фактически торгуем со всеми. Если нет торговых войн, больше покупают украинских товаров и это лучше для нашей экономики, выше зарплата в Украине", – говорит экономист.

По мнению Александра Шныркова, заведующего кафедры Института международных отношений КНУ им. Шевченко, эта встреча – своеобразная реакция Евросоюза, "который боится остаться за бортом" главной геоэкономической тройки.

"Есть три больших "фабрики" – США, Китай и ЕС, где вырабатывается 60 – 65% мирового ВВП. Правила, которые они устанавливают, влияют и на другие экономики. Если США и Китай ведут переговоры о новом торговом соглашении, то вопрос: где ЕС? Европейский Союз остается в стороне. Это не может не беспокоить ЕС, так как зависимо от того, к чему договорятся США и Китай, ЕС может или получить выгоду, или пострадать", – сказал он.

Например, если американцы вводят ограничения на определенный перечень китайских товаров, Пекин будет его направлять на европейские рынки. А это затрагивает и украинские интересы, подчеркивает эксперт.

"Если товар из Китая после договоренностей США – Китай пойдет на европейский рынок, то он пойдет и на украинский рынок. Это будет увеличение конкуренции на внутреннем рынке Украины. Нам это не очень выгодно", – отметил Шнырков.

Поэтому, по его словам, для Украины важно войти в одну из трех мировых "фабрик", европейскую, так как ни США, ни Китай напрямую с Украиной говорить не будут. А меж тем Украину уже заполнили китайские товары:

Как известно, в конце февраля Трамп допускал возможность в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. При этом американский лидер проявил осторожность, заявив, что соглашение "может быть заключено довольно скоро, а может быть не заключено вообще".

Но уже в начале марта глава Белого дома заявил, что попросил власти Китая "незамедлительно" снять пошлины с американской сельскохозяйственной продукции, так как торговые переговоры между странами проходят успешно.

Более подробно о торговых войнах Трампа, читайте на сайте "Сегодня" почитать в материале "Мировая торговая война: плохо будет всем".

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.