Рост ВВП и замедление инфляции: как изменилась "большая" экономика Украины

/ Фото: Getty Images

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В 2019 году Украина не только стала лидером по укреплению национальной валюты в мировом масштабе. Наша страна также оказалась одной из немногих, для кого международные финансовые организации в этом году улучшили прогноз экономического развития. На фоне торговых войн и замедления экономического роста в мировом масштабе Украине удалось продемонстрировать позитивную динамику всех макроэкономических показателей: ВВП, уровня инфляции, платежного баланса и занятости населения.

Точные данные за все 12 месяцев 2019 года подсчитают уже в январе. Однако мы решили посмотреть на предварительные, текущие результаты и тенденции уже сейчас, накануне Нового года.

ВВП

Как уже упоминалось в начале, Украина в этом году оказалась одной из немногих стран, для которых и Международный валютный фонд, и Всемирный банк посчитали нужным улучшить прогнозы по ВВП, в то время как для большинства стран они были ухудшены.

В частности, в октябре МВФ повысил прогнозную цифру по ВВП в 2019 году с 2,7 до 3%, а Всемирный банк за год повысил прогноз по ВВП в 2019 году с 2,7% до 3,6%, а в 2020-м – с 3 до 3,7%. Нацбанк также улучшил прогноз на 2019 год до 3,5% роста ВВП.

Реальность, скорее всего, окажется не хуже прогнозов, а может быть, даже превзойдет их. В первом квартале нынешнего года ВВП вырос всего на 2,5%. Зато уже во втором показал рекордные 4,6%. Таких темпов украинская экономика не демонстрировала с IV квартала 2016 года. Но тогда это был единственный такой всплеск, и после 0,1% в I квартале и 1,7% во II с трудом удалось по итогам года показать 2,4% роста. В этом же году и в третьем квартале рост ВВП составил 4,2%.

"То, что Украина демонстрировала в этом году, это показатели, близкие к пределу украинской экономики. Они были для многих позитивным сюрпризом. Показатели II и III квартала значительно превысили конcенсус-прогноз. И мы думаем, что по итогам года рост ВВП достигнет 3,7%. Основным драйвером по-прежнему остается потребление домохозяйств и рост зарплат", – спрогнозировал Александр Мартыненко, руководитель подразделения по корпоративному анализу финансовой группы ICU.

Какую цифру выведет статистика для четвертого квартала – узнаем уже после Нового года. Но заметим, что к IV кварталу рост экономики в Украине традиционно ускоряется (за редким исключением).

Вообще, если посмотреть на ВВП Украины за последнее десятилетие, станет понятно, что с 2016 года наша страна показывает достаточно стабильный экономический рост. Теперь для нее главная задача – наращивать темпы.

Напомним, что в последнем, осеннем макропрогнозе правительства ориентиром на следующий год является рост ВВП в 3,7% по базовому сценарию и 4,8% – по оптимистическому. Впрочем, как недавно заявил в эфире телеканала "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук, в первые месяцы нового года планируется еще раз пересмотреть макроэкономический прогноз. Хотелось бы надеяться, что в лучшую сторону.

Инфляция

Что касается инфляции, то "план на год" тоже, скорее всего, окажется перевыполненным. Как отмечает в декабрьском "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Нацбанк, "в ноябре потребительская инфляция стремительно замедлилась – до 5,1% в годовом измерении (с 6,5% в октябре) и достигла среднесрочной цели в 5%".

Напомним, что достичь 5%-ной инфляции Нацбанк планировал только в 2020 году. В 2019-м, по прогнозам НБУ, она должна была замедлиться только до 6,3%. Всемирный банк давал похожий прогноз: 6,4% к концу года. А прогноз МВФ был еще хуже – 8,7%.

Но в НБУ констатируют: уже в ноябре "инфляция снизилась по всем основным компонентам ИПЦ (индекса потребительских цен). "Укрепление курса гривни обусловило снижение базовой инфляции (до 4,8% с 5,8% г/г в октябре) и замедление роста цен на небазовые товары, а цены на те из них, которые в значительной мере представлены на рынке импортируемой продукцией, в частности на топливо, в годовом измерении продолжали снижаться. Благодаря расширению предложения ценовое давление на сырые продукты питания существенно ослабло. Темпы роста административно регулируемых цен также снизились. Так, несмотря на повышение цен на природный газ для населения в ноябре по сравнению с октябрем, в годовом измерении они оставались значительно ниже, чем год назад. В ноябре цены в промышленности снизились на 4,5% г/г. Такое снижение объясняется прежде всего низкими внешними ценами на товары украинского экспорта. Укрепление гривни стало дополнительным фактором, который предопределял удешевление сырья и комплектующих", – отмечается в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" НБУ.

Напомним, к концу ноября 2018 года инфляция в годовом измерении составляла 10%, а к концу декабря 2018-го – 9,8%. То есть за год она замедлилась практически в два раза.

Платежный баланс

Еще одним важным макроэкономическим показателем является платежный баланс, то есть соотношение денег, которые поступают в страну, и которые из нее уходят. Это соотношение импорта и экспорта, внешних заимствований и выплат по зарубежным кредитам, и т.д.

По словам экспертов, с этим показателем и с его отдельными составляющими ситуация тоже довольно благоприятная.

В 2019 году Министерство финансов начало активно привлекать иностранные инвестиции путем продажи ОВГЗ. Таким путем за год в страну пришло порядка 4 млрд долларов. Как недавно заявлял в интервью сайту "Сегодня" замглавы Нацбанка Олег Чурий, в 2019-м по сравнению с прошлым годом вложения иностранных инвесторов в ОВГЗ выросли в десять раз. По мнению многих экспертов, именно этот фактор стал решающим для неожиданно сильного укрепления гривни. В итоге, как уже писал сайт "Сегодня", к концу года курс доллара оказался на 19,5% ниже того, который закладывался в бюджет.

Государственный долг Украины продолжает уменьшаться. С начала года внешний долг Украины сократился с 1 трлн 99,2 млрд грн – до 936,13 млрд. А вот внутренний за счет активного выпуска ОВГЗ вырос с 761 до 814 млрд грн. В целом же государственный долг уменьшился – с 1,86 трлн грн до 1,75 трлн. Государственный и гарантированный государством долг в сумме сократился с 2,17 трлн до 1,99 трлн грн.

Важным показателем является снижение соотношения государственного долга к размеру ВВП. И хотя темпы этого снижения достаточно скромные (в 2018-м – 52,3%, в 2019-м – 51,2%), благодаря ОВГЗ увеличивается гривневая составляющая долга, что несет гораздо меньшие риски, нежели долг в валюте.

Фото: данные Министерства финансов Украины

Несмотря на то что 2019 год был годом пиковых выплат по внешнему долгу, в течение года удалось нарастить золотовалютные резервы до 21,4 млрд долларов (данные Минфина на начало декабря).

В конце года украинцев заставила понервничать информация о недовыполнении бюджета и о замораживании выплат из государственной казны. Однако эксперты объяснили, что ситуация может считаться экстраординарной разве что потому, что эта информация была открыто озвучена. Раньше в аналогичных случаях – а возникали они нередко – предпочитали умалчивать о том, что выплаты осуществляются в ручном режиме.

К тому же, по словам экспертов, к концу года ситуация должна была улучшиться.

"В этом году у нас действительно большой недобор в бюджет. Но под конец года обычно платежи ускоряются, и доходы бюджета в декабре всегда больше, чем в другие месяцы", – говорит экономист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Тем не менее дефицит к концу года сохранится, считает эксперт. Причин, вызвавших недобор, он называет несколько.

"В первую очередь из-за таможни. А таможня недобирает в основном из-за низкого курса. Кроме того, в этом году были запланированы большие поступления от приватизации – 17 млрд грн. Но из них в бюджет поступило менее 1 млрд грн. Поэтому вместо недополученных 16 млрд от приватизации источникам поступлений в бюджет стали поступления от ОВГЗ. Однако этого все равно не хватило, и поэтому в конце декабря Минфин провел внеочередной аукцион. Часть полученных средств, очевидно, используют в этом году, а часть точно пойдет в бюджет следующего года, чтобы в первые дни января у Казначейства были деньги для выплаты пенсий, зарплат и т. д.", – говорит Тарас Козак.

Кстати, по налоговым поступлениям в госбюджет план этого года удалось выполнить – впервые с 2011 года. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

В целом эксперты оценивают макроэкономическую ситуацию 2019 года позитивно.

"В 2019 году крайне важным для экономики Украины стало сочетание резкого замедления инфляции и роста национальной экономики в реальном выражении (хотя в долларах отмечался спад из-за резкого роста гривни). Обеспокоенность монетарных властей США и еврозоны событиями вокруг торговых споров с Китаем сыграла на руку спросу на рисковые активы, в частности на ОВГЗ, а также позволила сделать гривню лучшей валютой к доллару по динамике. Уникальность ситуации в мировой монетарной политике состоит в том, что центробанки как развивающихся, так и развитых стран могли почти одновременно смягчать свою политику. Ранее ситуация складывалась иным образом: когда ФРС и/или ЕЦБ смягчали свою политику в период резкой рыночной турбулентности, центробанкам развивающихся стран, напротив, приходилось повышать ставку. Эта мера помогала таким странам, как Украина, Турция и Бразилия, защитить свои валюты от резкого обесценения", – говорит руководитель инвестиционной компании "EXANTE Украина" Владимир Позний.

Он подчеркивает, что в 2020 год экономика Украины входит с надеждами на дальнейшее замедление инфляции, что позволит и далее снижать ставки НБУ. В этих условиях потребительское кредитование может стать реальной основой экономического роста.

Впрочем, эксперт называет и возможные риски ближайшего года.

"Стоит помнить, что сейчас рынки напитаны ликвидностью благодаря усилиям ЕЦБ и ФРС, но при эскалации торговых споров капиталы могут устремиться в тихие гавани – европейские и американские гособлигации. Такой сценарий способен нанести ущерб не только гривне, но и экономике развивающихся стран в целом. Однако его стоит рассматривать как возможный риск, а не как базовый прогноз, поэтому в начале нового года и десятилетия можно сосредоточиться на позитивных моментах", – считает Владимир Позний.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, исчезнет ли в Украине традиция экономить.

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