Данилюк раскрыл детали новой "денежной" программы от ЕС

Утвержденная Европейской комиссией новая программа макрофинансовой помощи Украине предполагает выделение 1 млрд евро. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Предварительно утверждена программа в 1 млрд евро. Но мы будем продолжать консультации с Еврокомиссией с целью найти возможность увеличить эту сумму. С одной стороны, макрофинансовая помощь должна соответствовать нашим потребностям. Мы рассчитали сумму, и вышли на 1,8 млрд евро. С другой стороны, мы не можем не учитывать возможности Евросоюза. Всегда есть позиции двух сторон. Работа продолжается. Но пока речь идет о сумме около миллиарда евро", – отметил Данилюк.

По его словам, для получения этих средств Украина должна решить проблему с проверкой электронных деклараций.

"Для того чтобы сделать процесс более эффективным, нужно разработать и внедрить автоматический алгоритм проверки. Срыв выполнения этого условия в прошлом году привел к неполучению третьего транша от ЕС в 600 миллионов евро и серьезным репутационным потерям. Такова цена безответственности. Поиск финансовых компенсаторов и стабилизация ситуации потребовали значительных усилий как в декабре 2017 года, когда транш был сорван, так и в первые месяцы этого года", – подчеркнул Данилюк.

В то же время он отметил, что украинская сторона рассчитывает на утверждение новой программы в Европарламенте в июне.

"Это будет короткая программа, которая завершится вместе с текущей программой МВФ (в марте 2019 года, – Ред.). И основным предусловием выделения средств ЕС будет прогресс Украины в программе МВФ", — добавил Данилюк.

Напомним, в апреле минувшего года ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. ЕС предоставлял Украине макрофинансовую помощь сроком на 2,5 года – срок действия помощи истек 4 января 2018 года. После выделения второго транша общая сумма займов от ЕС, поступивших в Украину, составила 2,81 млрд евро с начала 2014 года.