Дания дала добро на газопровод из Норвегии в Польшу
Первое разрешение на Baltic Pipe направлено польскому газовому оператору
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.
Так, оператор Baltic Pipe получил первое разрешение от датского агентства по охране окружающей среды "на осуществление проекта на территории Дании". Разрешение, выданное польскому газовому оператору Gaz-System, касается наземного участка на датском побережье.
Теперь для строительства газопровода потребуется получить одобрение от властей Дании на строительство морского участка в водах страны.
Напомним, Польша планирует полностью избавиться от зависимости от российского газа, благодаря газопроводу Baltic Pipe и LNG-терминалу в Свиноуйсьце. Сейчас Польша ежегодно покупает у "Газпрома" 10 млрд кубометров газа – именно столько, по проекту, должно поступать в страну через Baltic Pipe.
Газопровод Baltic Pipe должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Планируемая мощность газопровода — 10 млрд кубометров в год. Завершить строительство власти Польши намерены к 1 октября 2022 года. В финансировании примет участие Европейская комиссия, на реализацию проекта из европейского бюджета будет выделено около 215 млн евро.
Ранее из-за позиции Дании по "Северному потоку – 2" сроки строительства этого российского газопровода затянулись.
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