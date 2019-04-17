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Польша отказывается от российского газа: озвучен план

Сегодня, 11:55

Официальная Варшава рассчитывает на поставки норвежского голубого топлива, а также LNG

LNG-терминал в Свиноуйсьце, Польша
LNG-терминал в Свиноуйсьце, Польша. Фото: Getty Images

Польша планирует полностью избавиться от зависимости от российского газа, благодаря газопроводу Baltic Pipe и LNG-терминалу в Свиноуйсьце. Об этом заявил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает "Польское радио".

"Газопровод Baltic Pipe – это элемент долгосрочной стратегии независимости от импорта газа в нашу страну со стороны монополистского поставщика, которым является российский "Газпром"... Baltic Pipe и терминал в Свиноуйсьце сделают нас суверенными и независимыми от поставок газа, – сказал Наимский.

Ранее в Брюсселе был подписан договор на дофинансирование строительства газопровода Baltic Pipe, который строится совместно с Данией, благодаря чему в Польшу будет транспортироваться газ из Норвегии. Поддержка из бюджета ЕС составит 215 млн евро.

"С осени 2022 года, благодаря этой инвестиции, мы будем иметь возможность импортировать 10 млрд кубометров газа. Это столько, сколько мы сейчас импортируем от "Газпрома". Он имеет доминирующую позицию в Польше и в центрально-европейском регионе. Мы же хотим иметь возможность импорта сырья по другим направлениям. Мы хотим навсегда стать независимыми от российского диктата, связанного с политическим давлением, а также с ненадежностью импорта", – подчеркнул Наимский.

Ранее Наимский отмечал, что Польша станет окончательно независимой от поставок российского газа в конце 2022 года. Варшава не будет продлевать действующий контракт с "Газпромом".

Напомним, посол США  Джорджет Мосбахер считает, что Польша станет центром перепродажи американского газа в Европе. В ноябре 2018 года Польша подписала с США 24-летний контракт на поставки газа. Согласно условиям сделки, страна получит 0,7 млрд кубометров газа в 2019–2022 годах и еще 39 млрд кубометров в 2023–2042 годах – по 1,9 млрд кубометров газа в год.

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Тег газ, LNG-терминал, СПГ, поставки газа, LNG

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