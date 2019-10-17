Дело о возвращении акций ПриватБанка приостановили

Дело о возвращении Игорю Коломойскому акций ПриватБанка приостановили. Такое решение суд Киева принял еще в среду, 16 октября.

Это стало сюрпризом даже для участников процесса, которые сегодня появились для проведения дебатов. Рассмотрение дела приостановили, пока не будет решения другого суда – административного, где также слушают дело ПриватБанка.

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Но даже если бы заседание проводили сегодня, не факт, что оно бы состоялось. Утром в полицию поступило сообщение о минировании здания суда. Взрывотехники осматривали помещения почти два часа, опасных предметов не нашли.

Напомним, Игорь Коломойский требует через суд вернуть ему акции ПриватБанка, и называет национализацию незаконной. Государство считает, что национализация состоялась в рамках закона, а проведенные аудиты показали, подчеркивают эксперты, что бывшие владельцы по мошенническим схемам вывели из банка 155 млрд грн.

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"Владельцем является государство и государство защищено законом, который это государство и приняло. Государство определило: невозможно возвращение акций. Суд — это тоже государственная ветвь власти, которая этот закон должен применить. Наша позиция состоит в том, что требование закона о невозможности возврата акций государства в собственность бывших владельцев — это главный аргумент, почему исковые требования не подлежат удовлетворению", – заявил представитель ПриватБанка Андрей Пожидаев.

Напомним, иск против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и части связанных с ними компаний ПриватБанк подал в декабре 2017 года. Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал этот иск несоответствующим его юрисдикции. ПриватБанк 21 декабря 2018 года обжаловал решение первой инстанции в Апелляционном суде Англии и Уэльса. До рассмотрения апелляции WFO остается в силе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по вопросу ПриватБанка. По мнению главы государства, которое он озвучил на пресс-марафоне, эксперты должны проанализировать ситуацию и мировые судебные кейсы, чтобы наработать соответствующее решение.

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение предусматривает, что национализация банка должна быть отменена. Позже Кабмин и Нацбанк обжаловали это решение суда.

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