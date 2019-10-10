Зеленский сообщил, кого видит посредниками в переговорах вокруг ПриватБанка

По его мнению, эксперты должны проанализировать ситуацию вокруг банка

/ Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский видит Международный валютный фонд (МВФ) или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по вопросу ПриватБанка. Об этом заявил 10 октября президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона.

"Если будут такие переговоры, то мне кажется, что должны быть международные эксперты. Это могут быть и люди от МВФ, и от кого угодно, кому доверяет общество", – сказал глава государства.

По его мнению, эксперты должны проанализировать ситуацию и мировые судебные кейсы, чтобы наработать соответствующее решение.

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"Если нет желания этот вопрос таким образом там решать… в любом случае, я буду защищать нашу страну. Это государственный банк и я буду его защищать", – заключил Зеленский.

Новости "Сегодня" писали, что ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение суда предусматривает, что национализация банка должна быть отменена. Позже Кабмин и Нацбанк обжаловали решение суда.

В сентябре пятый президент Украины Петр Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований заявил, что национализация ПриватБанка состоялась в интересах государства и 20 миллионов вкладчиков банка.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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