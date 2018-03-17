Дело ПриватБанка: суд Лондона вынес решение

Решение касается трех компаний, которые получили от 46 различных украинских структур почти 2 миллиарда долларов

Раскрыть все операции ПриватБанка с финансами, полученными от других лиц. К этому Высокий суд Лондона обязал структуры, связанные с бывшими собственниками банка Коломойским и Боголюбовым. Решение касается трех компаний, которые получили от 46 различных украинских структур почти 2 миллиарда долларов.

Как утверждается в исковом заявлении Приватбанка, эти деньги перечисляли на основании подложных кредитных соглашений.

Приватбанк – крупнейший банк Украины, основан в 1992 году Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. В декабре 2016 признан неплатежеспособным и национализирован. На то время руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева утверждала, что прежние владельцы выделяли значительные кредиты лицам, приближённым к руководству.

А в ночь перед национализацией со счетов по мошенническим схемам было выведено 16 млрд грн, в том числе приближенным к руководству лицам передано 100% корпоративного портфеля банка.

В результате, по словам экс-главы НБУ, общий размер "дыры" в капитале "Приватбанка" составил 148 млрд гривен.

На покрытие этого дефицита Украина выпустила облигации со сроком погашения 15 лет и максимальной ставкой 10,5%. Согласно данным Нацбанка, аудит, проведенный международной компанией Kroll, выявил, что в "Приватбанке" 10 лет проводили махинации, которые нанесли убыток государству минимум в 5,5 млрд долларов.

В конце прошлого года уже национализированный "Приватбанк" добился того, что Высокий суд Лондона вынес постановление о всемирном аресте активов Коломойского, Боголюбова и шести компаний, которые предположительно им подконтрольны или принадлежат, на общую сумму 2,5 млрд долларов. 25 января 2018 года Высокий суд продлил действие этого постановления.

Подробности махинации, которую экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева назвала "самой большой финансовой аферой 21-го века" – смотрите в программе "События Недели с Олегом Панютой". Воскресенье. 19.00

Накануне лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинцев обокрали дважды.

"6 миллиардов долларов из "Привата" Коломойский и Боголюбов украли у украинцев, это средства вкладчиков. Чтобы не обвалился этот банк, из госбюджета было выплачено почти 300 миллиардов гривен, то есть, украинцев обокрали дважды – один раз владельцы "Привата" Коломойский и Боголюбов, второй раз – когда надо было закрывать дырку. Вместо того, чтобы деньги пошли на дороги, медицину, жилье для молодежи, рабочие места…", – говорит Ляшко.