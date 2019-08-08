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Дело "Роттердам+" носит политический характер – Вовк

Сегодня, 17:20

Экс-глава НКРЭКУ заявил о необоснованности действий НАБУ

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Так называемое дело "Роттердам+", которое расследуют детективы Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), носит признаки политического, а на его фигурантов оказывается давление. Об этом заявил экс-глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.

"Моя позиция следующая. Дело "Роттердам+" является раскрученным медийно-юридическим пузырем. Действия НАБУ с момента начала расследование считаю подбором и выбиванием доказательств под обвинение. Об установлении истины речь не идет, оказывается давление на меня и коллег с грубым нарушением законодательства – это все свидетельствует о политическом характере преследования", – написал Вовк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что руководство НАБУ, несмотря на все доказательства, отказывается признать бесперспективность расследования и закрыть дело.

"Поскольку с публичными обвинительными выступлениями руководители НАБУ зашли еще в далеком 2017 году, признать ничтожность и бесперспективность расследования на третий год они себе не могут позволить. Именно поэтому и решили объявлять подозрения, вместо закрытия дела", – написал Вовк.

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Экс-глава НКРЭКУ также подчеркнул, что рассматривает "последние однотипные статьи в СМИ на тему "Роттердам+"  как попытку создать у общества представление о "железных" доказательствах виновности.

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"Убежден в победе в открытом состязательном процессе и защите репутации Комиссии, репутации всех коллег и собственной", – резюмировал Вовк.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило уведомление о подозрении не только Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны. 

Законность и экономическая обоснованность формулы "Роттердам+" уже подтверждена экспертизой Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. В декабре 2017 года экспертиза также установила, что методика расчета была законной.

Формула является следствием Директивы ЕС 2009/72/ЕС от 13 июля 2009 года, договора о членстве Украины в Энергетическом сообществе, Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, рекомендаций Антимонопольного комитета Украины от 17 сентября 2015 года.

Ранее в 2019 году новости "Сегодня" рассказывали о том, как в НКРЭКУ пришли детективы Национального антикоррупционного бюро:

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энергетика Вовк НАБУ НКРЭКУ Роттердам+

Источник: Сегодня

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