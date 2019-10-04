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Деньги МВФ для Украины: эксперт рассказал о роли США

4 октября, 09:02

Международная помощь измеряется не только деньгами, подчеркнул экономист

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

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Вопрос международной помощи Украине обострился после публикации расшифровки телефонного разговора Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Экономист Алексей Кущ в комментарии сайту "Сегодня" напомнил, что США помогали Украине не только деньгами, но и лоббированием.

По словам Куща, существующее разделение международной помощи на финансовую и материальную не учитывает многих других ее видов. Например, лоббирования Штатами предоставления Украине кредитов от Международного валютного фонда (МВФ).

"Все кредитные программы МВФ были, в том числе, пролоббированы США. Американцы имеют в фонде один из основных пакетов голосов, и, соответственно, Фонд закрывал глаза на многие моменты. В частности, в 2014-2015 годах он оказывал нам поддержку, несмотря на наличие военного конфликта, угрозу активизации военных действий. В 2014 и 2015 году оказывал нам поддержку. Это в том числе благодаря лоббированию со стороны американцев", – считает Кущ.

Такую помощь трудно измерить деньгами, но она зачастую не менее важна, чем прямая финансовая или материальная помощь.

Подробнее об американской поддержке читайте на сайте "Сегодня" – Кто больше помогает Украине: Америка или Европа

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, зачем Украине программа МВФ. В своем видеоблоге "Чашка премьера" Гончарук заверил, что сотрудничество с фондом нужно Киеву "не для денег":

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Источник: Сегодня

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