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Деньги вместо "Пакета малыша": началась выдача карточек для выплат

1 сентября, 11:08

Денис Беспалов Денис Беспалов

Карту можно открыть в течение года с даты рождения ребенка

Государственный ПриватБанк в рамках пилотного проекта монетизации единоразовой натуральной помощи на детей "Пакет малыша" начал выдачу карточек для выплат. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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"Главной особенностью данной карты является то, что ее можно открыть в течение года с даты рождения ребенка и средства можно использовать еще в течение года с момента их зачисления путем приобретения детских товаров (средства ухода за детьми и детские средства гигиены: подгузники, салфетки, детская одежда и обувь; детское питание, детская посуда и детские игрушки; текстиль для детей, в том числе полотенца, одеяла) и товаров для роженицы (прокладки для лактации, прокладки послеродовые) в учреждениях торговли, которые заключили с Минсоцполитики публичный договор", – говорится в сообщении.

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Напомним, проект "Пакет малыша" (т.н. "бэби-бокс") был запущен в 2018 году при сотрудничестве с ЮНИСЕФ, изначально помощь была только натуральной. В конце июля текущего года правительство запустило пилотный проект по монетизации "Пакета малыша".

В ООН эту идею Кабмина раскритиковали.

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ПриватБанк Украина Министерство социальной политики бэби-бокс

Источник: Сегодня

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