Деньги вместо "Пакета малыша": в ООН раскритиковали идею Кабмина

Большинство украинских родителей поддерживает выдачу та"Пакета малыша" (т.н. "бэби-бокса") в натуральном виде, а не деньгами, как предложило правительство. Об этом заявила пресс-служба Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

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Согласно опросу ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей "Пакета малыша" удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.

"Мы призываем правительство продлить программу "Пакет малыша", которая поддерживает семьи новорожденных... Абсолютное большинство родителей поддерживают эту инициативу и отмечают ее влияние на собственный бюджет. "Пакет малыша" может стать эффективным инструментом поддержки уязвимых семей в эти непростые времена", – заявила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

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В фонде отметили, что за два года количество предметов в "Пакете малыша" выросло в 2,5 раза.

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"Если в 2018 году лишь 35% родителей предпочитали пакет денежной выплате, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде. Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Финансовая стоимость товаров с пакетом малыша обойдется родителям дороже на 50-200%", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце июля правительство запустило пилотный проект монетизации единоразовой натуральной помощи на детей "Пакет малыша" в 2020-2021 годах.

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Изначально помощь была только натуральной, а проект был запущен в 2018 при сотрудничестве с ЮНИСЕФ.

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Напомним, аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что, отказавшись от выдачи новорожденным бэби-боксов и заменив их выдачей денежной помощи в 5 тысяч гривен, украинское государство сможет существенно сэкономить.

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