Деньги за увлечения: как и сколько можно заработать на своих хобби

/ Фото: Pixabay

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Вышивать целые картины, вязать свитера, ездить на рыбалку, плести из бисера или разводить редкие растения — у многих из нас есть свои увлечения, за которыми нам нравится проводить свободное время. Но иногда хобби может перерасти во что-то большее и начать приносить немалые доходы. Сайт "Сегодня" решил разобраться, чем увлекаются украинцы, сколько они могут заработать на своих хобби и какие таланты пользуются наибольшим спросом.

Чем увлекаются украинцы

Недавно компания OLX провела опрос, по результатам которого оказалось, что хобби есть у 72,7% украинцев. И только 14% заявили, что не имеют никаких увлечений.

Что касается самых популярных пристрастий, то каждый пятый украинец занимается спортом, один из десяти увлекается музыкой (при этом большинству достаточно просто слушать песни). В пятерке самых популярных хобби также коллекционирование, охота и рыбалка, и творческое рукоделие.

По степени популярности увлечения распределились следующим образом:

спорт ­— 20,36%;

коллекционирование — 14,47%;

охота и рыбалка — 14,31%;

музыка ­ — 13,18%;

творческое рукоделие — 10,25%;

путешествия — 8,45%;

чтение — 7,87%;

танцы — 0,75%;

другое — 9,7%.

"Среди тех, кто выбрал спорт, 42% ездят на велосипеде, 17% занимаются фитнесом, 12% — футболом. Каждый десятый респондент выбрал для себя более редкие активности: боулинг, американский футбол, автоспорт, спортивный туризм, триатлон и сквош. Среди необычных спортивных увлечений историческое фехтование и дрон-рейсинг. Поклонники спорта достаточно дисциплинированы — 40% занимаются больше трех раз в неделю, еще 38% — не менее двух. При этом 4 из 10 тренируются сами, остальные — с друзьями, тренером, семьей", — отмечают аналитики OLX.

Что касается коллекционирования, то чаще всего украинцы собирают монеты — 28%. Также многие рассказывали о том, что собирают статуэтки, часы, модели машин; некоторые предпочитают коллекционировать более необычные вещи, например, мини-бутылочки из-под алкоголя, медицинские инструменты и т.д.

Несмотря на то, что рыбалка и охота стали одними из самых популярных увлечений, они по совместительству и одни из самых неприбыльных. Так, это не приносит прибыль 91% опрошенных украинцев.

"Поклонники музыки преимущественно играют на гитаре/электрогитаре. А прослушивание песен — хобби каждого третьего ценителя музыки. Зарабатывает на увлечении музыкой 1 из 5 украинцев. Почти 11% респондентов занимаются разными видами художественного творчества. Наиболее популярны рисование (22,6%), вышивание (16%) и вязание (13%). Среди необычных хобби респонденты назвали точение бритв, шитье кукол из капрона и украшение свадебных кортежей", — рассказывают в компании OLX.

Если говорить о тратах, то одним из самых дорогих хобби оказались путешествия: 4 из 10 искателей приключений только на инвентарь готовы тратить от 1 тыс. до 3 тыс. грн в месяц. Коллекционеры, рыбаки и музыканты закладывают самый маленький бюджет на свое увлечение ­— до 1 тыс. грн. А вот самыми бюджетными стали увлечения танцами, художественным творчеством и чтением: затраты на эти виды хобби не превышают 500 грн.

Сколько и где можно заработать на хобби

Согласно прошлогодним исследованиям, проведенным среди пользователей портала HH.ua|GRC, среди тех, кто имеет дополнительный заработок, 28% монетизируют собственное хобби. Увлечение может стать не только хорошим подспорьем, но и перерасти в полноценный бизнес.

Аналитики кадрового портала рассказывают, что самый очевидный способ получить такой дополнительный заработок ­— это прикладное хобби: вязание, вышивка бисером или гладью, шитье, изготовление украшений и аксессуаров, резьба по дереву и тому подобное.

"Можно найти вакансии для вязальщиц по изготовлению пледов, подушек, игрушек и различных интерьерных аксессуаров. Зарплата за такую ​​работу будет зависеть от количества изделий, но обещают от 8 тыс. грн. Есть предложения о работе и для тех, кто хорошо вышивает. Такие мастера могут делать узоры на одежде. А кто хорошо ладит с бумагой, может попробовать себя в изготовлении открыток. Это будет особенно актуально перед новогодними праздниками. Заработная плата, опять же, будет зависеть от выработки, работодатель ориентирует на 4—7 тыс. грн", — пояснила руководитель экспертно-аналитического центра HH.ua|GRC Юлия Дрожжина.

Она добавила, что легко можно подзаработать на хобби и тем, кто может похвастаться кулинарными навыками. Повары на дому на полный или неполный рабочий день на корпоративные мероприятия, кулинарные мастер-классы, кондитеры на аутсорсинг — варианты работы или подработки для любителей готовить имеются. Конечно, кроме желания, от таких кандидатов требуют знания современных технологий и опыт их применения (например, работа с шоколадом, карамелью, мастикой, декор, лепка, велюр), наличия изысканного вкуса, творческого подхода и фантазии.

"Вам по душе более активные занятия, такие как походы? Тогда можете ходить в них не сами, а возглавлять группу в качестве гида. Или стать автором путеводителя, контент-редактором для тематического ресурса. Для этого, конечно, нужны и опыт работы по написанию статей, внимание к деталям, творческий подход, навыки таймменджмента. Доход за такую ​​работу начинается от 250 грн за статью в 2-3 тысячи знаков", — рассказала Дрожжина.

Также можно найти вакансии для тех, кто дружит со спортом. Например, попробовать свои силы в персональных тренировках: правда, для этого нужны немало знаний и опыта. А если вы очень любите животных, найдутся и вакансии по уходу за ними: можно присматривать за хвостатыми или выгуливать собак за дополнительную плату. Что касается музыкантов, то спрос на них сейчас тоже есть. А за вечер работы на различных мероприятиях можно заработать от 2 тыс. грн.

Хорошо монетизировать можно почти любое свое умение. Особенно удачно, если вы умеет создавать что-то свое, уникальное и необычное. В Украине существует крупнейшая площадка для хендмейдеров — Crafta.ua; по их данным, сейчас в Украине более 24,7 тысяч мастеров и локальных брендов, которые продают более 322 тысяч своих изделий. И с каждым годом их становится все больше.

Нам рассказали, что больше всего авторских товаров можно найти в категориях "Украшения", "Товары для дома" и "Аксессуары":

украшения — 58,8 тыс. товаров

товары для дома — 53,8 тыс. товаров

аксессуары — 43,3 тыс. товаров

игрушки и куклы — 18,8 тыс. товаров

товары для детей — 15,5 тыс. товаров

женская одежда —­ 12,6 тыс. товаров

косметика ­— 11,6 тыс. товаров.

На портале отмечают, что чаще всего у них покупают практичные вещи для ежедневного использования — сумки, украшения, блокноты, игрушки для детей. Есть лидеры и среди материалов — кожа, дерево, хлопок. Также пользуются спросом различные украшения, например, серьги, браслеты, кольца, кулоны, и изделия из текстиля — футболки, косметички, эко-сумки.

Один из главных трендов последних лет – персонализированные вещи: блокноты и кошельки с гравировкой, украшения ручной работы, аксессуары с росписью. Все популярнее становятся эко-товары: авоськи, мешочки для круп вместо пакетов, товары для дома из натуральных материалов (дерево, камень, шерсть и хлопок).

"Раньше украинский хендмейд-рынок ассоциировался только с сувенирной продукцией: подарочное мыло, статуэтки, магнитики. Теперь все иначе. В Украине создают вещи повседневного использования: сумки, посуду, обувь, мебель. Если что-то можно надеть, съесть или поставить в доме — вы найдете это среди товаров от украинских мастеров", — рассказывает Ольга Костюк, руководитель площадки авторских товаров Crafta.ua.

А вот, если говорить о самых дорогих категориях авторских товаров, то здесь лидируют этнические платья, которые в среднем стоят около 4,8 тыс. грн, саквояжи ручной работы стоят около 4,5 тыс. грн, повседневные платья от локальных брендов — 3,2 тыс. грн, обручальные кольца — 2,7 тыс. грн, аналогичная средняя цена у авторских светильников.

Таким образом, если у вас есть желание не только создавать что-либо свое, но и продавать это — всегда можно попытаться монетизировать свое хобби. Спрос на авторские товары продолжает расти, а персональными услугами отдельных специалистов иногда пользуются чаще, чем услугами крупных компаний.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как киевлянка после инсульта спасала себя изготовлением эксклюзивных сумочек. Теперь ее изделиями интересуются в десятках стран мира.

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