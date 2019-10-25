"Дешевле не будет": эксперты посоветовали украинцам запасаться овощами

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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В Украине на оптово-розничных рынках подешевели овощи и корнеплоды. По мнению аналитиков продовольственного рынка, самые низкие цены на корнеплоды и капусту продержатся до конца октября. А вот дальше цены будут идти только вверх, пишет сайт "Сегодня".

"Это наша национальная "добрая традиция" – самые низкие цены на овощи в середине осени и резкое подорожание под Новый год и после него, – иронизирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Главная причина таких "качелей" – отсутствие необходимого количества овощехранилищ. Поэтому сейчас предложение зашкаливает, фермеры и частники пытаются продать остатки выращенного хоть по какой-то цене, иначе оно пропадет от непогоды. Если в Европе колебание цен на овощи всего 8-10% в течение года, то у нас норма в 150-200%, а по луку был в прошлом году рекорд – 250% (в 3,5 раза. – Авт.)".

Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отметил, что в этом году с ценами на борщевой набор и прежде всего на картофель, сложилась аномальная ситуация: обычно они самые низкие в августе, а ныне – в октябре. По его мнению, аграрии просчитались, на фоне невысокого в этом году урожая выставив в сезон "золотые" цены. В итоге потребитель проголосовал кошельком, и цены обвалились в преддверии холодов.

"Вновь вынужден повторить: огромные колебания цен у нас оттого, что государство в последние годы утратило контроль за плодоовощным рынком, перестало выполнять функцию прогнозирования урожая и его подсчета, – сказал нам Дорошенко. – Никто теперь в стране не знает, сколько чего выращивается, и когда цена начнет падать, или наоборот – пойдет вверх. А это является элементом госконтроля любой западной страны".

Но в этом году, по прогнозам эксперта, большого роста цен на корнеплоды не ожидается: они и так высоки, поэтому за зиму вырастут не более чем на 8-10%.

Подробнее о стоимости овощей читайте на сайте "Сегодня" – В Украине обвалились цены на овощи, но скоро все изменится

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