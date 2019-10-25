В Украине обвалились цены на овощи, но скоро все изменится

Украинец изобрел новый способ сажать картофель / Фото: Depositphotos

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К концу октября в Украине наступило предсказанное рядом экспертов агрорынка удешевление овощей. Упала цена даже на "неуродивший" картофель, ныне корнеплод среднего качества можно купить дешевле 10 грн/кг. Специалисты советуют покупателям поторопиться, так как аграрии, не имеющие места для хранения собранного урожая, распродают остатки, и цены скоро снова пойдут вверх.

Везут машинами и "кравчучками"

Как показал мониторинг "Сегодня" агрорынков и торговых сетей Киева, цены снизились везде. Так, в одной из бюджетных сетей супермаркетов вполне качественный лук продается по 6,5,грн/кг, морковь по 7,5 грн/кг, свекла по 6 грн/кг, капуста по 6,5 грн/кг. Картофель, но мелкий, стоит 8 грн/кг, отборный – 11 грн/кг. Подещевели овощи и корнеплоды и на оптово-розничных рынках. Там цены на компоненты борщевого набора еще на 1-1,5 грн ниже магазинных.

Картофеля очень много, его завезены фуры с номерами западных и северных областей страны. Но торговцы дорожатся: мешок крупного отборного корнеплода весом 22-24 кг продают не дешевле 9 грн за кило. Утверждают, что картофель белорусский, качество отличное, но ажиотажа среди покупателей нет. Хотя еще месяц назад по такой цене оторвали бы "бульбу" с руками, ведь в сентябре она была в 1,5 раза выше – 15-16 грн за кило.

Более активно покупатели берут свеклу, морковь в мешках весом по 6-8 кило и ценой по 5-7 грн/кг в зависимости от качества, запасаются капустой 3,5-5 грн/кг. Самые ленивые сразу выстраиваются с головками капусты в очередь к шинковочному автомату, чтобы уже нарезанную капусту, тут же пакуемую в полиэтилен, засолить дома. Популярен и "перец конусообразный", по народному "белозерка", по десятке за кило. Все это люди грузят в багажники дорогих иномарок и скромных ланосов, увязывают на тележки-кравчучки.

Удешевление заметила и Госслужба статистики. Так по их последним данным, в сентябре средняя цена в Украине на капусту была 7,94 грн/кг (-0,42 грн по сравнению с августом), на лук – 8,94 грн/кг (-1,06 грн), на свеклу – 7,27 грн/кг (-0,73 грн), на морковь – 8,22 грн/кг (-1,78 грн), на картофель – 14,63 грн/кг (-0,39 грн).

И отдельно о картофеле: яды и импорт

В Украине разгорается скандал вокруг поставок некачественного картофеля, якобы из Беларуси, содержание нитратов в котором вдвое превышает норму. По мнению руководителя информационно-аналитического центра "Шувар" Татьяны Гетьман, сам факт значительного импорта говорит о том, что наши крупные производители "второго хлеба", надеясь продать его подороже, таки создали искусственный дефицит картофеля, заложив на хранение максимально большой процент урожая, а не пустив в продажу.

Специалисты разъяснили, как определить, качественный ли картофель.

"Надо попросить продавца разрезать клубень, – говорит бывший врач лаборатории санветэкспертизы Екатерина Бунчук. – Картофелина должна быть внутри чистая, без черных и серых вкраплений. Не должно быть дыр от проволочника, поражения сухой гнилью, позеленения снаружи".

Эксперты: "Берите, дешевле не будет"

По мнению аналитиков продовольственного рынка, самые низкие цены на корнеплоды и капусту продержатся до конца октября и дальше они будут идти только вверх.

"Это наша национальная "добрая традиция" – самые низкие цены на овощи в середине осени и резкое вздорожание под Новый год и после него, – иронизирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Главная причина таких "качелей" – отсутствие необходимого количества овощехранилищ. Поэтому сейчас предложение зашкаливает, фермеры и частники пытаются продать остатки выращенного хоть по какой-то цене, иначе оно пропадет от непогоды. Если в Европе колебание цен на овощи всего 8-10% в течение года, то у нас норма в 150-200%, а по луку был в прошлом году рекорд – 250% (в 3,5 раза – Авт.)".

Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отметил, что в этом году с ценами на борщевой набор и прежде всего на картофель, сложилась аномальная ситуация: обычно они самые низкие в августе, а ныне – в октябре. По его мнению, аграрии просчитались, на фоне невысокого в этом году урожая выставив в сезон "золотые" цены. В итоге потребитель проголосовал кошельком, и цены обвалились в преддверии холодов.

"Вновь вынужден повторить: огромные колебания цен у нас оттого, что государство в последние годы утратило контроль за плодоовощным рынком, перестало выполнять функцию прогнозирования урожая и его подсчета, – сказал нам Дорошенко. – Никто теперь в стране не знает, сколько чего выращивается, и когда цена начнет падать, или наоборот – пойдет вверх. А это является элементом госконтроля любой западной страны".

Но в этом году, по прогнозам эксперта, большого роста цен на корнеплоды не ожидается: они и так высоки, поэтому за зиму вырастут не более чем на 8-10%.

А в преддверии Хэллоуина мы расскажем о тыквенных традициях и полезных свойствах этого осеннего овоща:

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