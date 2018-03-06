Детали для украинских самолетов нужно производить в Украине – Борис Колесников

Не покупать детали для авиации за границей, а производить их в Украине необходимо, чтобы развивать отечественное авиа- и машиностроение, заявил во время визита на харьковское предприятие "ФЭД" глава оппозиционного правительства Борис Колесников.

"Сегодня нужно утвердить и финансировать правительством те программы, которые уже сформированы в министерстве экономики. При такой ситуации, авиационная отрасль Украины в этом году получит хороший толчок в развитии", – отметил председатель правления компании "ФЭД" Виктор Попов.

Борис Колесников подчеркнул, что принятые парламентом законы по поддержке авиаотрасли помогут отечественным заводам выйти на международные рынки – речь о налоговых льготах и снижении пошлин на ввоз оборудования.

"Все говорят о цифровой экономике и четвертой промышленной революции. Все, кто хочет увидеть это своими глазами – добро пожаловать на "ФЭД". Вот вам цифровая экономика уже в действии", – заявил глава оппозиционного правительства Борис Колесников.

Напомним, ранее Борис Колесников рассказал, что Украине надо вкладывать деньги в собственные разработки, а не в американские ракетные комплексы Javelin.

Глава оппозиционного правительства также убежден, что если "Минск-2" будет выполнен, Донбасс вернется в Украину, война закончится, и Украина сможет выйти на путь развития.