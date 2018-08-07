"Доходные" дома по-новому: кто сможет снять квартиру в арендном доме и какими будут цены

В Минрегионе считают, что в Украине будет несколько видов арендного жилья

На днях мы рассказывали о том, что в Украине планируют кардинально изменить и "зарегулировать" рынок арендного жилья. В Кабмине активно идет разработка соответствующего закона. Об этом говорилось на круглом столе "Арендное жилье в Украине: перспективы и проблематика", который прошел в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ.

В Минрегионе говорят, законопроект об аренде жилья разрабатывается давно, но существующий вариант "не охватывает всех проблем, которые волнуют людей и на решение которых должен быть направлен новый документ".

Откуда возьмутся арендные дома? Кто будет заказчиком строительства, а кто – собственником? Где взять деньги для такого строительства? Какой должна быть планировка в арендных домах? Сколько будет стоить аренда и можно ли будет выкупить квартиру в арендном доме? Эти и другие вопросы обсуждались на круглом столе и найдут отражение в готовящемся законе. В Минрегионе уверяют, что новый закон об арендном жилье поможет решить жилищную проблему многим украинцам.

Если подытожить сказанное на круглом столе, можно сделать вывод, что рынок арендного жилья будет развиваться в нескольких направлениях. Соответственно, появятся арендные дома с разным "статусом".

Государственные арендные дома

Заказчиками могут выступать центральные органы власти. Министерства, Верховная Рада и пр. Такие арендные квартиры предполагается выдавать сотрудникам этих ведомств, причем только на период их работы в этом ведомстве.

Сегодня, например, многие народные депутаты, которые не имеют собственного жилья в Киеве, живут в гостинице "Киев". Стоимость проживания им оплачивается из бюджета. Другие нардепы снимают квартиры, но бюджет им также компенсирует эти расходы. Что за номер в гостинице, что за съем квартиры компенсация одинаковая: 20 150 грн в месяц. Это почти в 3 раза больше, чем платят арендаторы средней двухкомнатной квартиры в Киеве.

Как говорилось на круглом столе, плата за жилье в арендных домах должна быть ниже, чем в среднем на рынке. То есть ,если у той же Верховной Рады появятся "собственные" арендные дома, нагрузка на бюджет может существенно сократиться.

Также за счет строительства арендных домов планируется, в частности, решить проблему жилья для военных.

Коммунальные арендные дома

Заказчиками строительства таких домов должны выступать местные власти. На квартиры в муниципальных арендных домах смогут претендовать бюджетники (учителя, медики, работники социальных служб и др.). По усмотрению муниципальных властей, в арендных домах могут селить также молодых специалистов, представителей льготных категорий, людей, имеющих особые заслуги и т.д.

В ходе подготовки законопроекта планируется решить вопрос, кто будет платить за коммунальное арендное жилье. Если квартиранты – арендную плату для них обещают сделать существенно ниже рыночной.

"Земля для местных властей будет бесплатной, подвод коммуникаций значительно дешевле. Соответственно, строительство таких домов обойдется на 30-50% дешевле. Плюс срок окупаемости муниципальные власти могут сделать 20 лет. А значит, стоимость аренды квартир в таких домах будет значительно дешевле, чем аренда коммерческих квартир, где хотят окупить вложения за 7-8 лет", – говорит заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

Коммерческие арендные дома

Такие дома могут строить частные компании. Квартиры в таких домах могут сдаваться в аренду как крупным предприятиям, которые захотят таким образом привлечь или удержать хороших специалистов, так и физлицам, которые нуждаются в съемном жилье.

Такие коммерческие арендные дома будут способствовать выходу из тени всего рынка недвижимости, считают инициаторы нововведения. Предприятие, которое решит привлечь или удержать работников, оплачивая им аренду, сможет финансировать проживание только в официальных арендных квартирах. Значит, люди будут искать легальные арендные квартиры, а спрос на нелегальные упадет.

"Сегодня около 70% арендного жилья находится в тени. Этот рынок никак не регулируется. Мы заинтересованы создать такие условия, чтобы те, кто сдает жилье в аренду, вышли из тени. Эффективное внедрение этого рынка повлияет на снижение арендной платы, будет содействовать привлечению новых инвестиций, стимулировать развитие жилищного строительства и отрасли в целом", – говорит Лев Парцхаладзе.

Нужен новый Жилищный кодекс

Как говорилось на "круглом столе", прежде чем вводить новые правила на рынке арендного жилья, нужно принять новый Жилищный кодекс. Сегодня в Украине действует Жилищный кодекс, принятый еще в 1983 году. Несмотря на то, что в него было внесено множество изменений, во многих аспектах Украина до сих пор живет по правилам советского времени. Об этом говорит даже название документа: "Жилищный кодекс Украинской ССР".

Одним из устаревших положений действующего жилищного кодекса участники круглого стола считают норму о бесплатной выдаче квартир.

"Граждане, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, имеют право на получение в пользование жилого помещения в домах государственного или общественного жилого фонда", – говорится, например, в ст. 31 Жилищного кодекса.

Эта норма в Украине не выполняется давно, и чиновники уже даже не обещают вернуться когда-либо к ней. Но квартирные очереди существуют до сих пор, и многие украинцы десятилетиями живут в тесноте, продолжая надеяться. Ведь, по действующей норме, каждая семья, в том числе холостяки старше 18 лет, имеет право на отдельную квартиру.

В 2009-2010 годах был разработан и даже рассматривался в парламенте проект нового жилищного кодекса. Но он не решал всех существующих проблем, тем не менее вызвал бурные дискуссии и так и не был принят.

Проблема в том, что любой выполнимый вариант изменения основополагающей советской нормы – о бесплатном жилье – может быть расценен как "сужение содержания и объема существующих прав и свобод", а это прямо запрещено Конституцией Украины (ст. 22).

"Сегодня мы обещаем, но не выполняем. Так лучше не обещать. Мы просто сами себя обманываем. И самое страшное – обманываем тех людей, которые верят и страдают. Просто лучше им перестроиться, изменить образ жизни и ставить перед собой другие цели", – сказал в комментарии сайту "Сегодня" Лев Парцхаладзе.

Как говорилось на круглом столе, сегодня в Европе практически каждый трений человек живет в арендованной квартире или доме. А в многожтажках большинство квартир – арендные. В Швейцарии, например, этот показатель составляет 71%, в Германии – 58, в Нидерландах – 47%.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие в Украине существуют аферы с арендой, и какие изощренные схемы обмана используют мошенники.

Также стало известно, что к осени аренда жилья в стране может подорожать на 10%.