Долг государственных угольных предприятий перед своими рабочими растет

Шахтерам предлагают продавать уголь или по себестоимости или даже ниже себестоимости

Долг государственных угольных предприятий перед своими рабочими растет. Сейчас они не заплатили почти 800 млн гривен. Люди получают деньги частями и лишь изредка.

Проблемы шахтеров государственных шахт одинаковые по всей Украине. Предприятия им должны сотни миллионов гривен зарплаты. Шахтам нужно современное оборудование. Тогда горняки будут поднимать на гора больше сырья.

"Невыплата зарплаты, невозможность платить за электроэнергию, большая кредиторская задолженность и коррупционные явления, которые в последний год расцвели буйным цветом. Реформы в угольной отрасли – они очень далеки от угольной отрасли, они очень далеки от энергетики", – говорит Михаил Волынец, председатель независимого профсоюза горняков Украины.

Ранее чтобы установить современное оборудование, шахтеры продавали уголь по выгодным для них ценам. Сейчас шахты на добычу тратят в полтора раза больше денег, чем потом зарабатывают на продаже угля.

"Шахтеры в состоянии заработать при наличии инвестиций. Должна быть справедливая цена. Мы много говорим. В том числе на комитете топлива и энергетики, что должен быть рынок угля", – говорит Артур Мартовицкий, народный депутат Украины.

Как отмечает нардеп Валерия Заружко, шахтерам предлагают продавать уголь или по себестоимости или даже ниже себестоимости.

"Такое допустить невозможно, потому что сегодня не хватает денег именно на государственных шахтах чтобы даже закрыть потребности по заработной плате", – говорит парламентарий.

Повышение цены на уголь поможет отрасли не только выжить, но и развиваться. Проблем с зарплатами не будет, денег хватит и на современное оборудование. Оно сделает труд шахтеров более безопасным и позволит Украине получить больше отечественного угля.

Ранее мы писали, что ДТЭК в прошлом году вложил около 5 млрд гривен в переоборудование шахт.

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