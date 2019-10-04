В Украине объявили цены на новые iPhone: сколько нужно работать, чтобы купить гаджет

Пока американская корпорация Apple готовится выпустить улучшенную модель iPhone SE 2 - самый дешевый смартфон в линейке устройств следующего года, стоимостью 699 долларов (17,5 тыс.), украинцам объявили цену на новый iPhone 11. Продажи начнутся меньше чем через неделю – 11 октября.
Официальные цены на новинки Apple в Украине объявил дистрибьютор техники Apple – компания "АСБИС-Украина". Прайс со специальными скидками на первый уикенд продаж выглядит так:
- iPhone 11 – от 22 999 грн;
- iPhone 11 Pro – от 33 999 грн;
- iPhone 11 Pro Мах – от 37 999 грн;
- Apple Watch Series 5 – от 12 999 грн;
- iPad – от 9499 грн.
Сайт "Сегодня" подсчитал, кто может себе позволить такое удовольствие.
Согласно последним данным Госстата, штатный сотрудник в Украине в среднем получает 10 537 грн. Таким образом, чтобы купить iPhone 11 даже по скидке, среднестатистический украинец должен отложить больше двух зарплат. На среднюю зарплату нельзя купить и "умные" часы последней модели.
Интересно, что если смотреть на средние официальные зарплаты, то ни в какой из профессиональных сфер в Украине купить iPhone 11 за одну зарплату не получится. Даже зарабатывающие больше других – работники финансового сектора (в среднем 18,6 тыс.) и телекоммуникаций (17,2 тыс.) – не купят айфон на одну зарплату, понадобится минимум полтора оклада.
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Дольше всех на iPhone 11 придется собирать работникам сферы здравоохранения, образования, организации временного размещения и питания, которые в среднем получают нменьше 7,5 тыс. в месяц. Им для такой покупки придется сложить больше четырех зарплат.
За премиум-смартфоны iPhone 11 Pro и 11 Pro Max просят еще больше – до 38 тысяч гривен.Таким образом, даже не все депутаты Верховной Рады могут позволить себе купить такой гаджет на одну официальную зарплату. Она у нардепов составляет 20-40 тыс. гривен и зависит от стажа, должности во фракции и в комитете. А украинцу со средней зарплатой придется отложить для покупки продвинутой модели заработок почти за четыре месяца.
Впрочем, правительство Украины рассчитывают, что зарплаты в стране будут расти. Например, в проекте бюджета на 2020 год предполагается, что средняя зарплата в 2020 году вырастет до 12 043 грн.
Также новости "Сегодня" рассказывали, как во Львовской области таможенники задержали контрабандную партию последних моделей iPhone. Гаджеты завозили четверо жителей Львова:
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