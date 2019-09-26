Бюджет-2020: насколько повысится благосостояние украинцев

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Представленный 20 сентября в Верховной Раде проект государственного бюджета Украины на 2020 год, по оценкам многих экспертов, не демонстрирует особых прорывов в ключевых областях и, вопреки обещаниям представителей новой власти, пока мало чем отличается от бюджетов прошлых лет. Однако вряд ли Украина будет жить в следующем году именно по этому бюджету. Представляя документ, и премьер-министр Алексей Гончарук, и министр финансов Оксана Маркарова заявляли, что к 18 октября, когда запланировано второе чтение законопроекта, он претерпит существенные изменения, в том числе по базовым показателям. В обновленном проекте бюджета должны найти отражения законодательные новшества, которые активно принимаются с начала работы Верховной Радой, а также программа деятельности нового правительства, которую должны представить уже через несколько дней – к 29 сентября.

В настоящее время о том, как именно изменится проект бюджета, можно судить только по заявлениям официальных лиц. И эти заявления вдохновляют. Сайт "Сегодня" поинтересовался, как может измениться уровень жизни украинцев, если все эти заявления действительно найдут отражение в обновленном законопроекте. Рассмотрим основные социальные показатели.

Прожиточный минимум

Согласно нынешнему проекту госбюджета, в 2020 год мы должны войти с прожиточным минимумом, заложенным еще прежним правительством. Сегодня этот показатель составляет в среднем 1936 грн, а с 1 декабря вырастет до 2027 грн. С этой же цифрой мы войдем и в январь (так происходило и раньше). Затем в течение года прожиточный минимум предполагается повысить дважды: с 1 июля – до 2118 грн, а с 1 декабря – до 2189 грн. В целом повышение за год составит всего 162 грн, или 8%. Это всего на 3% выше прогнозируемой на следующий год инфляции (5%).

При этом в первоначальном проекте бюджета Кабмину было поручено "предпринять решительные шаги", чтобы в 2020 году размер прожиточного минимума был приближен к его реальной величине. Предполагалось, что реальный прожиточный минимум к тому времени будет составлять порядка 4251 грн.

Возможно, в обновленном бюджете мы увидим более существенный рост прожиточного минимума – до размера реального. Как заявила на днях представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук, "премьер поставил амбициозную задачу увеличить [прожиточный минимум] до 4,5 тыс. грн".

Об этом же говорила и министр социальной политики Юлия Соколовская.

"Наше правительство честно признало, что реальный прожиточный минимум не соответствует фактическому уровню! По статистике 2018 года, около 28% населения Украины живут за чертой бедности… Мы проанализировали законодательство – в нынешней системе к прожиточному минимуму привязано много различных выплат: со ссылкой на него сегодня действуют более 100 нормативно-правовых актов. Кроме этого, величина прожиточного минимума применяется и при налогообложении… Итак, сегодня прожиточный минимум фактически утратил функцию определения минимального уровня обеспеченности, а стал скорее финансовым показателем. Более того, мы понимаем, что методология определения прожиточного минимума требует осовременивания. С этой проблемой нужно бороться", – написала Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.

Напомним, в августе, по расчетам Министерства соцполитики, фактический размер прожиточного минимума составлял 3669 грн, а с учетом коммунальных платежей – 4208 грн. Это соответственно на 90% и на 117% больше того "прожиточного минимума", по которому рассчитываются сегодня социальные платежи. При этом для детей до 6 лет фактический прожиточный минимум за август насчитали в 3239 грн, для детей от 6 до 18 лет – 4211 грн, для трудоспособных лиц – 3802 грн без коммуналки и 4722 грн – с коммунальными услугами, для нетрудоспособных лиц – 3110 грн.

К концу 2020 года эти цифры, разумеется, вырастут как минимум на уровень инфляции. Так, за 8 месяцев 2019 года фактический прожиточный минимум вырос на 5,6% (на 226 грн), а с учетом коммуналки – на 6,5% (на 256 грн). Значит, к концу 2020 года реальный прожиточный минимум действительно может дорасти до 4500 грн.

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Если пропорционально вырастут и показатели прожиточного минимума для всех социальных и демографических групп, то к концу 2020 года прожиточный минимум для детей до 6 лет может составлять порядка 3466 грн, для детей от 6 до 18 лет – 4505 грн, для трудоспособных – 5052 грн (с коммунальными услугами), для нетрудоспособных – 3328 грн.

Одновременно должны увеличиться и социальные выплаты.

Пенсии и соцвыплаты

Сегодня минимальная пенсия равняется размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Согласно поданному в Верховную Раду законопроекту, минимальная пенсия для тех, кому она будет оформляться в 2020 году, может составлять в начале года – 1638 грн, с 1 июля – 1712 грн, с 1 декабря – 1769 грн.

Если прожиточный минимум все-таки будет повышен до размера фактического, как обещают в Кабмине, это значит, что к концу года минимальные пенсии могут составлять порядка 3328 грн (напомним, эти цифры – исключительно расчеты сайта "Сегодня", которые предполагают увеличение нынешнего фактического прожиточного минимума на процент инфляции).

Таким же может быть и размер соцпомощи для лиц с инвалидностью – он тоже составляет 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Соответственно, должны будут увеличиться и другие социальные выплаты. Например, минимальный размер алиментов (от родителя – 100% прожиточного минимума для ребенка, в зависимости от возраста, от государства – 50%), помощь малообеспеченным (до 75% прожиточного минимума), одиноким матерям и т. д.

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После существенного повышения прожиточного минимума, вероятно, встанет вопрос и о новой индексации пенсий тем, кто вышел на заслуженный отдых до 2020 года. В противном случае их выплаты окажутся значительно меньшими по сравнению с выплатами тех, кому пенсии только будут назначены в 2020 году.

Зарплаты

В соответствии с проектом госбюджета на 2020 год, с 1 января минимальная заработная плата в месячном измерении должна повыситься до 4723 грн, а в почасовом – до 28,31 грн. В отличие от прожиточного минимума, который может повышаться несколько раз в год, минимальная зарплата у нас традиционно устанавливается законом о госбюджете на весь календарный год.

Статья 9 закона "Об оплате труда" требует, чтобы минимальная зарплата устанавливалась в размере, не ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

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У нас считается, что минимальная зарплата давно и намного превышает прожиточный минимум. Но это если говорить о "расчетном" прожиточном минимуме. Если же вспомнить о существовании фактического, то тут не все так однозначно. Например, на нынешний 2019 год минимальная зарплата определена в размере 4173 грн. При этом фактический прожиточный минимум для трудоспособных лиц еще в декабре 2018-го был выше минимальной зарплаты: 4349 грн, с учетом обязательных платежей. А о том, что считать нужно прожиточный минимум именно с обязательными платежами, говорит та же ст. 9 закона об оплате труда:

"Размер минимальной заработной платы определяется с учетом потребностей работников и их семей, стоимостной величины достаточного для обеспечения нормального функционирования организма трудоспособного человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания, минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности, а также общего уровня средней заработной платы, производительности труда и уровня занятости".

В августовских ценах фактический прожиточный минимум для трудоспособного человека, с учетом обязательных платежей, составлял 4722 грн. К январю 2020-го, с поправкой на инфляцию, он может повыситься примерно до 4750 грн, а к концу года, по нашим расчетам, – до 5052 грн. Таким образом, заложенная на 2019 год величина минимальной зарплаты – 4723 грн – примерно соответствовала прожиточному минимуму в августе 2019-го. И уже в начале года она будет меньше реального прожиточного минимума, а к концу года разрыв вырастет еще больше.

Вице-премьер по социальным вопросам в прежнем правительстве Павел Розенко, покидая свой пост, заявлял, что видит предпосылки для повышения в 2020 году минимальной зарплаты до 7000 грн. Будут ли пересмотрены эти цифры в проекте госбюджета ко второму чтению, пока не известно.

Добавим только, что в проекте бюджета должностной оклад работника I тарифного разряда определен на уровне 2102 года. Хотя статья 6 закона об оплате труда говорит о том, что минимальный должностной оклад не может быть ниже прожиточного минимума.

Средняя зарплата, как сейчас предполагается, в следующем году вырастет до 12 043 грн. По данным Госстата, в июле средняя зарплата составляла 10 971 грн.

Субсидии

В нынешнем проекте госбюджета на выплату субсидий заложено меньше средств, чем в 2019 году: 47,6 млрд грн по сравнению с нынешними 55,1 млрд. В таком изменении некоторые эксперты усмотрели дальнейшее ужесточение требований к претендентам на субсидии. Однако министр соцполитики Юлия Соколовская утверждает, что причина в другом.

"Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млрд грн), то заложенные 47,6 млрд – действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам. Поэтому еще раз подчеркиваю: "сокращение" расходов не приведет к сокращению получателей!" – заверила Юлия Соколовская.

Многим еще помнится заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении освободить украинцев старше 70 лет от коммунальных услуг. Звучали даже обещания сделать это с сентября 2019 года. Однако пока ни о каких изменениях в этом плане не слышно. Не зарегистрировано пока и законопроектов на этот счет.

Скептики сомневаются, что в бюджете найдутся ресурсы для такого благородного шага. А уж тем более непонятно, откуда предполагается брать деньги на повышение прожиточного минимума и связанных с ним соцвыплат. Конечно, рост прожиточного минимума автоматически влечет за собой и увеличение налоговых отчислений, поскольку многие налоговые показатели также "привязаны" к нему. Однако в таком случае в обновленном законопроекте о госбюджете наверняка появятся гораздо большие плановые цифры по сбору налогов.

Помимо всего прочего, эксперты обращают внимание, что заложенный в госбюджете курс 28,2 грн за доллар может не оправдать себя, поскольку вот уже второй год подряд гривня укрепляется сильнее любых планов и прогнозов. Из-за этого не выполняется план по поступлениям в бюджет на этот год, такая же ситуация может возникнуть и в будущем.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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