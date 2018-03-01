"Дорого яичко к Христову дню": Россия вернула Украине деньги за мартовский газ

Российский "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Об этом заявил заместитель председатель правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок. Поэтому мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза" сумму", – отметил Медведев.

Ранее в "Нафтогазе" признали, что не пришли к согласию о закупке газа в переговорах с "Газпромом".

По словам замглавы "Газпрома", импорт газа в Украину из России пока возобновляться не будет.

"Очевидно, что поставки газа с 1 марта для "Нафтогаза" осуществляться не будут", – подчеркнул Медведев.

Напомним, Украина не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года, однако действие контракта на поставки завершается лишь в 2019 году. Согласно решению Стокгольмского арбитража по контракту о закупках агаз, в 2018 и 2019 году Украина все же обязана закупать газ у "Газпрома". Речь идет об импорте минимум 4 млрд кубометров голубого топлива в год.

Впрочем, как отмечал Коболев, это решение не навредит Украине, ведь суд установил выгодные цены на российский газ. Так, решение Стокгольмского арбитража снижает цену российского газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 20-50 долларов за тысячу куб. м по сравнению со старой формульной ценой.