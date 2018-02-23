В "Нафтогазе" рассказали о неудачных переговорах с "Газпромом"

Сегодня, 15:31

Украина должна возобновить закупки газа в России

В "Нафтогазе" рассказали о неудачных переговорах с "Газпромом"
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" не пришли к согласию о закупке газа, которую предусматривает решение Стокгольмского арбитража. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Переговоры с "Газпромом" не комментирую. Пока что прогресса нет… Но он будет", – отметил Коболев.

Напомним, Украина не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года, однако действие контракта на поставки завершается лишь в 2019 году. Согласно решению Стокгольмского арбитража, в 2018 и 2019 году Украина все же будет обязана закупать газ у "Газпрома". Речь идет об импорте минимум 4 млрд кубометров голубого топлива в год.

Впрочем, как отмечал Коболев, это решение не навредит Украине, ведь суд установил выгодные цены на российский газ. Так, решение Стокгольмского арбитража снижает цену российского газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 20-50 долларов за тысячу куб. м по сравнению со старой формульной ценой.

Кроме того, по транзитному контракту "Нафтогаз" требует от России 16 млрд долларов. Решение ожидается в феврале 2018 года:
газ, Россия, Украина, переговоры, газпром, нафтогаз, Коболев, Андрей Коболев, импорт газа

Вы сейчас просматриваете новость "В "Нафтогазе" рассказали о неудачных переговорах с "Газпромом"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: gazprom.ru

"Газпром" признал поставки газа боевикам на Донбасс безоплатными

Вчера, 23:03

 "Газпром" прекратил выставлять соответствующие накладные "Нафтогазу" с начала года

Экономика

Фото: pixabay.com

Сколько Россия добыла газа из захваченных украинских месторождений

Вчера, 06:33

Почти половина из добытого газа - из Одесского газового месторождения
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

"Нафтогаз" дал прогноз по использованию газа в этот отопительный сезон

7 Февраля, 19:55

С февраля компания полностью прекратила импорт природного газа - как отметил глава НАК Коболев, в этом пока нет необходимости

Украина

Санкции США могут больно ударить по проектам "Газпрома". Фото: AFP

Обходные пути: как Россия хочет лишить Украину статуса главного транзитера газа в Европу

31 Января, 07:32

В прошлом году из 193,9 млрд кубометров поставленного в Европу российского газа около 93,5 млрд кубов прошли через украинскую ГТС

Экономика

Фото: AFP

Украина стала добывать больше газа - Минэнерго

30 Января, 12:19

Собственная добыча газа в Украине за 2017 год составила более 20 млрд кубометров

Экономика

Фото: архив

Переговоры с Россией по транзиту газа: в "Нафтогазе" ответили на предложение ЕС

25 Января, 13:30

Переговоры по транзиту газа после решения Стокгольмского арбитража предложил еврокомиссар Шефчович
Загрузка...