В "Нафтогазе" рассказали о неудачных переговорах с "Газпромом"

НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" не пришли к согласию о закупке газа, которую предусматривает решение Стокгольмского арбитража. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Переговоры с "Газпромом" не комментирую. Пока что прогресса нет… Но он будет", – отметил Коболев.

Напомним, Украина не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года, однако действие контракта на поставки завершается лишь в 2019 году. Согласно решению Стокгольмского арбитража, в 2018 и 2019 году Украина все же будет обязана закупать газ у "Газпрома". Речь идет об импорте минимум 4 млрд кубометров голубого топлива в год.

Впрочем, как отмечал Коболев, это решение не навредит Украине, ведь суд установил выгодные цены на российский газ. Так, решение Стокгольмского арбитража снижает цену российского газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 20-50 долларов за тысячу куб. м по сравнению со старой формульной ценой.

Кроме того, по транзитному контракту "Нафтогаз" требует от России 16 млрд долларов. Решение ожидается в феврале 2018 года: