Дороже, чем в Европе: новогоднее застолье "съедает" 50% месячного бюджета украинцев

Угощение обходится очень дорого, а средние зарплаты ниже, чем у соседей

Ассоциация поставщиков торговых сетей сравнила средние цены на фрукты в Польше и в Украине и констатировала, что поляки платят за них существенно меньше. Например, в Польше апельсины оказались почти вдвое дешевле, чем в Украине. Разница в стоимости мандаринов и лимонов составила 15%. Только бананы оказались более доступными в Украине, но аналитики объяснили это скромными аппетитами польских продавцов и особенностями местного налогообложения. При этом средняя зарплата в Польше в три раза выше, чем в Украине – 750 евро против 223 евро.

Корреспонденты "Сегодня" сравнили расходы на продукты и зарплаты в разных странах мира, и вычислили, кто больше потратит на рождественско-новогодний стол – украинцы, европейцы или американцы.

С составлением праздничного меню помогла Светлана – стейки из красной рыбы, запеченные овощи, салаты. Часть продуктов женщина заготовила заранее, например, овощи и консервы. Хозяйка подсчитала, что праздничный стол для семьи с двумя детьми обойдется почти в полторы тысячи гривен.

И это только новогодняя ночь, впереди еще одно застолье – на Рождество. Именно на него выпадают основные расходы в Америке и Европе. Рождество католики отмечают 25 декабря.

Угощение, по словам местных жителей, обойдется в 150 долларов – это даже меньше, чем дневной заработок большинства американцев. Так, средняя зарплата в Вашингтоне – около пяти тысяч долларов.

"Наш рождественский ужин – это индейка, бобы, ветчина, зеленый салат и кокосовый торт на десерт. Это примерно полторы сотни долларов", – рассказывает жительница Вашингтона Петти.

Гораздо больше жители США тратят на подарки. Как рассказал Виктор из Вашингтона, в целом презенты близким обходятся более чем в тысячу долларов.

Европейцы на праздники проедают больше – 200-300 евро на семью. Но это едва ли десятая часть ежемесячного дохода. Например, бельгийцы в среднем получают 4 тысячи евро. На рождественский стол подают как деликатесы – фуа-гра, помидоры, фаршированные креветками и яйцами – так и традиционную индейку.

Итак, в среднем украинец во время зимних праздников тратит на застолье почти 50% от средней по стране зарплаты в 8 тыс грн. Европейцы вкладываются в 9% от дохода, им хватает 300 евро. И только 3% ежемесячного бюджета выделяют на Рождество американцы.

Напомним, перед Новым годом многие подсчитывают финансы, необходимые для накрытия праздничной "поляны". "Сегодня" подсчитала, почем обойдутся три варианта меню из основных блюд, рассчитанных на разный кошелек: от самого скромного до достаточно объемистого.