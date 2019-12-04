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Доставка пенсий и субсидий на дом: Кабмин принял важное решение

4 декабря, 14:18

Правительство подняло тарифы на доставку пенсий и субсидий "Укрпочтой"

/ Фото: Getty Images

С 1 января 2020 государство обеспечит доставку пенсий и субсидий для почти 5 млн пенсионеров и людей с инвалидностью через "Укрпочту", которая ранее пригрозила отказаться от доставки пенсий на дом. Об этом в Telegram написал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, этот вопрос особенно важен для жителей маленьких городов и отдаленных регионов страны, где помимо стационарных работают передвижные отделения "Укрпочты".

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"Тарифы на доставку пенсий и субсидий не изменялись уже 15 лет. Сегодня они абсолютно не покрывают прямые расходы Укрпочты. Так, в 2018 году убытки компании за доставку пенсий были 1,5 млрд грн. Правительство установило адекватные современным реалиям тарифы на оплату доставки и выделили дополнительные 900 млн грн на 2020 год. Украинцы должны своевременно получать пенсии и субсидии, независимо от места проживания. Доступность предоставления услуги будет на высшем уровне", – написал он.

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Напомним, в конце 2018 года "Укрпочта" намеревалась отказаться от доставки пенсий на дом, но Кабмин и тогдашний президент Украины Петр Порошенко вмешались в ситуации и поспособствовали заключению соглашения между Пенсионным фондом и "Укрпочтой". Тогда Кабмин предусмотрел в проекте госбюджета 500 млн грн для выплаты заработной платы почтальонам, которые осуществляют доставку пенсий для украинцев.

Также в 2018 году анонсировалось массовое закрытие отделений "Укрпочты" и увольнение почтальонов:

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пенсии Укрпочта субсидии Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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