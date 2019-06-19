Доставка пенсий на дом: в Украине запустили пилотный проект

Теперь договоренность с Пенсионным фондом есть не только у "Укрпочты"

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Некоторым пенсионерам в Украине пенсии на дом начнет доставлять Ощадбанк. Решение о запуске такого пилотного проекта принял Кабинет министров. Сейчас у Пенсионного фонда есть договоренность о постоянной доставке пенсий "Укрпочтой".

Пилотный проект Кабмина и Ощадбанка предусматривает, что госбанк будет доставлять домой пенсию таким категориям украинцев, пенсии которым начисляются на счета в госбанке:

людям с первой группой инвалидности;

требующие постоянно ухода (должно быть подтверждение врача);

достигшим 80 лет и проживающим при этом в населенных пунктах, где нет отделений Ощадбанка.

Проект сначала будет работать не во всех регионах Украины – их список позже утвердят отдельно.

Для реализации проекта Ощадбанк сможет привлекать операторов почтовой связи. А возмещать расходы на доставку будут территориальные органы Пенсионного фонда. Выводы о реализации пилотного проекта Пенсионный фонд предоставит до 1 января 2020 года.

Ранее "Укрпочта" намеревалась отказаться от доставки пенсий на дом, но Кабмин и тогдашний президент Украины Петр Порошенко вмешались в ситуации и поспособствовали заключению соглашения между Пенсионным фондом и "Укрпочтой".

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что украинцев ждет перерасчет пенсий с 1 июля. Также мы рассказывали, куда, как и на какую зарплату трудоустраиваются украинские пенсионеры:

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