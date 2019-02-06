Доставка пенсий "Укрпочтой": Кабмин принял важное решение

Правительство утвердило порядок использования средств из госбюджета

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Доставка пенсий "Укрпочтой": Кабмин принял важное решение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/efd/e9e/5c3efde9e7190.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/efd/e9e/5c3efde9e7190.jpg 2019-02-06T20:19:00+02:00 Экономика Правительство утвердило порядок использования средств из госбюджета

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования в 2019 году средств из госбюджета для возмещения расходов "Укрпочты" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий, а также денежной помощи населению.

Соответствующее решение принято сегодня, 6 февраля, на заседании правительства, информирует пресс-служба Министерства социальной политики.

В сообщении говорится, что бюджетные средства будут выделяться "Укрпочте" при условии заключения договоров с территориальными органами Пенсионного фонда.

"Реализация принятого решения обеспечит бесперебойную доставку пенсий и выплату заработной платы сотрудникам "Укрпочты", – отметили в Минсоцполитики.

В 2018 году анонсировалось массовое закрытие отделений "Укрпочты" и увольнение почтальонов. В декабре президент Петр Порошенко призвал государственное предприятие остановить увольнения и продолжить доставку пенсий. Тогда "Укрпочте" выделили 500 млн гривен дополнительно.

Как реагировали на эти проблемы пенсионеры и представители "Укрпочты", читайте в статье "Сегодня": Почтальоны и дальше будут доставлять пенсии в регионы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Доставка пенсий "Укрпочтой": Кабмин принял важное решение". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...