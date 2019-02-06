Доставка пенсий "Укрпочтой": Кабмин принял важное решение
Правительство утвердило порядок использования средств из госбюджета
Кабинет министров Украины утвердил порядок использования в 2019 году средств из госбюджета для возмещения расходов "Укрпочты" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий, а также денежной помощи населению.
Соответствующее решение принято сегодня, 6 февраля, на заседании правительства, информирует пресс-служба Министерства социальной политики.
В сообщении говорится, что бюджетные средства будут выделяться "Укрпочте" при условии заключения договоров с территориальными органами Пенсионного фонда.
"Реализация принятого решения обеспечит бесперебойную доставку пенсий и выплату заработной платы сотрудникам "Укрпочты", – отметили в Минсоцполитики.
В 2018 году анонсировалось массовое закрытие отделений "Укрпочты" и увольнение почтальонов. В декабре президент Петр Порошенко призвал государственное предприятие остановить увольнения и продолжить доставку пенсий. Тогда "Укрпочте" выделили 500 млн гривен дополнительно.
Как реагировали на эти проблемы пенсионеры и представители "Укрпочты", читайте в статье "Сегодня": Почтальоны и дальше будут доставлять пенсии в регионы.
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