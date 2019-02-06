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Доставка пенсий "Укрпочтой": Кабмин принял важное решение

Сегодня, 20:19

Правительство утвердило порядок использования средств из госбюджета

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Доставка пенсий "Укрпочтой": Кабмин принял важное решение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/efd/e9e/5c3efde9e7190.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/efd/e9e/5c3efde9e7190.jpg Экономика Правительство утвердило порядок использования средств из госбюджета

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования в 2019 году средств из госбюджета для возмещения расходов "Укрпочты" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий, а также денежной помощи населению.

Соответствующее решение принято сегодня, 6 февраля, на заседании правительства, информирует пресс-служба Министерства социальной политики.

В сообщении говорится, что бюджетные средства будут выделяться "Укрпочте" при условии заключения договоров с территориальными органами Пенсионного фонда.

"Реализация принятого решения обеспечит бесперебойную доставку пенсий и выплату заработной платы сотрудникам "Укрпочты", – отметили в Минсоцполитики.

В 2018 году анонсировалось массовое закрытие отделений "Укрпочты" и увольнение почтальонов. В декабре президент Петр Порошенко призвал государственное предприятие остановить увольнения и продолжить доставку пенсий. Тогда "Укрпочте" выделили 500 млн гривен дополнительно.

Как реагировали на эти проблемы пенсионеры и представители "Укрпочты", читайте в статье "Сегодня": Почтальоны и дальше будут доставлять пенсии в регионы.

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Тег Кабмин, пенсии, госбюджет, Укрпочта

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