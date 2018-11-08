"Раздражение и контрабанда": эксперты объяснили, чем опасен закон "о посылках"

Ограничение беспошлинного ввоза для посылок из-за границц, которое ужа предварительно одобрила Рада не решит проблему с "серой" контрабандой, а лишь увеличит ее количество. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказали экономические эксперты Александр Охрименко и Тарас Загородний.

Так, в принятом в первом чтении законопроекте № 9260 предлагается ввести НДС на посылки из-за границы дороже 100 евро. Таким образом правительство, которое и разработало этот документ, решило уменьшить количество контрабанды на границе, пополнить госбюджет и стимулировать украинцев покупать товар в украинских импортеров.

"Смысл [этих изменений] в том, чтобы не покупали дешевле из-за границы, а [покупали] дороже у импортеров. Которые, кстати, не прекратили использовать те же старые "схемы" по импорту и при этом просто продают [товары] с наценкой в официальных магазинах. Также идет борьба с контрабандой, чтобы получать деньги в бюджет", – считает Тарас Загородний.

Подобное нововведение не только вряд ли решит эти проблемы, но и может создать новые, уверены специалисты. По их словам, количество "серой" контрабанды вырастет.

"Я думаю, здесь будут попытки увернуться. Сейчас есть практика, что партия дробится на несколько частей и они провозятся без пошлины как для личного пользования. Кроме того, это все будет сложно администрировать. Нереально будет проследить стоимость посылок – это сколько людей надо, чтобы проследить за миллионами посылок! Да и сами люди будут оценивать их ниже, а проверить их реальную стоимость на границе будет сложно. Может, какая-то часть рынка уйдет. Но есть спрос, а спрос все равно будут удовлетворять люди, бизнесмены. Есть перевозчики, которые ездят в Европу на своих бусах перевозят посылки", – добавляет Загородний.

С коллегой соглашается и экономический эксперт Александр Охрименко.

"Дробить будут больше и искать обходные пути – это однозначно. Я думаю, что увеличится количество "серой" контрабанды, когда используют различные "интересные" методы для того, что провести товар в Украину. .... Обычным людям это усложнит жизнь – они будут либо платить больше, либо искать обходные пути", – говорит он.

Специалисты уверены, что новые правила будут вызывать раздражение у населения Украины.

"Будут дробить и оформлять на пенсионеров. Это будет вызывать раздражение у людей", – добавляет Загородний.

Подводя итог, эксперты отмечают, что необходимо искать другие пути борьбы с контрабандой на границе.

"Для того, чтобы бороться, надо действовать по принципу кнута и пряника. Пока есть один кнут, если бы они предложили пряник – это бы сработало. К примеру, запрет на все "серые" магазины, а "белым" – даем зеленый свет. Если человек будет знать, что он купит в легальном официальном магазине без проблем и без лишних налогов – люди массово будут покупать там", – считает Охрименко.

Напомним, ранее в Украине обсуждалась идея обложить 20%-ным налогом международные посылки, стоимость которых превышает 22 евро. Соответствующий документ уже снимался с повестки дня из-за общественного недовольства.