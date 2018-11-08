Рост акцизов и лимит на посылки: Рада предварительно одобрила изменения Налогового кодекса

Сегодня, 14:30

В правительстве рассчитывают "добыть" дополнительные средства для госбюджета

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект № 9260 о повышении некоторых налогов и снижении лимита стомости беспошлинных посылок. "За" проголосовали 233 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. 

В Верховной Раде отметили, что этот документ важен для бюджетного процесса.

Так, предлагается повысить:

  • ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%;
  • ставки экологического налога на выбросы парниковых газов в 24,4 раза – до 10 гривен за тонну;
  • ставки налога на пользование недрами для добычи нефти на 2%;
  • ставки налога на пользование недрами для добычи железной руды на 0,8%;
  • рентную плату за пользование лесом на 5%.
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Документ в Раду внесло правительство. Как отмечается в пояснительной записке, увеличение ставок "позволит сбалансировать бюджет на 2019 год" и даст государству возможность увеличить доходы на 6,3 миллиарда гривен, из которых госбюджет планируют направить 5,9 млрд гривен.

Также законопроект предусматривает изменение правил ввоза международных посылок в Украину. Предприятия почтовой связи и доставки должны стать, по этим правилам, налоговыми агентами. Это обяжет почтовиков платить  налог на добавленную стоимость от имени получателя посылки, стоимость которой превышает 150 евро, с 1 января 2019 года. При этом, с 1 июля 2019 года минимальная стоимость посылок, которая будет облагаться НДС, уменьшится до 100 евро.

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Такие новшества предусмотрены изменениями закона, который и сам по себе вступает в силу с января-2019. Закон ограничивает стоимость и количество посылок, которые получают украинцы из-за границы до трех штук на 150 евро в течение одного месяца. 

Напомним, также обсуждалась идея обложить 20%-ным налогом международные посылки, стоимость которых превышает 22 евро. Соответствующий документ уже снимался с повестки дня из-за общественного недовольства.
налоги, бюджет, посылки, налоговый кодекс, акцизы, табачные изделия

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Источник:

"Сегодня"

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