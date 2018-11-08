Рост акцизов и лимит на посылки: Рада предварительно одобрила изменения Налогового кодекса

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект № 9260 о повышении некоторых налогов и снижении лимита стомости беспошлинных посылок. "За" проголосовали 233 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

В Верховной Раде отметили, что этот документ важен для бюджетного процесса.

Так, предлагается повысить:

ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%;

ставки экологического налога на выбросы парниковых газов в 24,4 раза – до 10 гривен за тонну;

ставки налога на пользование недрами для добычи нефти на 2%;

ставки налога на пользование недрами для добычи железной руды на 0,8%;

рентную плату за пользование лесом на 5%.

Документ в Раду внесло правительство. Как отмечается в пояснительной записке, увеличение ставок "позволит сбалансировать бюджет на 2019 год" и даст государству возможность увеличить доходы на 6,3 миллиарда гривен, из которых госбюджет планируют направить 5,9 млрд гривен.

Также законопроект предусматривает изменение правил ввоза международных посылок в Украину. Предприятия почтовой связи и доставки должны стать, по этим правилам, налоговыми агентами. Это обяжет почтовиков платить налог на добавленную стоимость от имени получателя посылки, стоимость которой превышает 150 евро, с 1 января 2019 года. При этом, с 1 июля 2019 года минимальная стоимость посылок, которая будет облагаться НДС, уменьшится до 100 евро.

Такие новшества предусмотрены изменениями закона, который и сам по себе вступает в силу с января-2019. Закон ограничивает стоимость и количество посылок, которые получают украинцы из-за границы до трех штук на 150 евро в течение одного месяца.

Напомним, также обсуждалась идея обложить 20%-ным налогом международные посылки, стоимость которых превышает 22 евро. Соответствующий документ уже снимался с повестки дня из-за общественного недовольства.



