ДТЭК возобновляет обычный режим работы большинства своих ТЭС после ослабления карантина

Компания ДТЭК Энерго возобновила обычный режим работы сотрудников шести теплоэлектростанций и одной теплоэлектроцентрали после ослабления карантина правительством с 11 мая, сообщает пресс-служба компании.

"В ДТЭК Энерго принято решение завершить специальный режим работы семи из девяти своих электростанций с 12 мая. Почти 2000 энергетиков ТЭС и ТЭЦ компании работали в условиях полной изоляции с 20 марта. Это обеспечило бесперебойное тепло- и энергоснабжения украинцев во время карантина и позволило не допустить распространения инфекции на предприятиях компании", – отмечают в компании.

Согласно сообщению, эпидемиологическая ситуация в регионах расположения указанных предприятий улучшается. При этом для Бурштынской и Добротворской ТЭС изолированный режим работы продолжается до 22 мая в связи с высоким уровнем заболеваемости в западных регионах страны.

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"Мы работали в изолированном режиме более 50 дней. Практика показала, что такой подход был правильным – за весь период работы в особом режиме ни один сотрудник ТЭС в изоляции не заболел, а наши предприятия обеспечили надежность работы украинской энергосистемы. Хочу сказать спасибо всем тем коллегам, которые несли трудовую вахту в режиме строгой изоляции. Благодаря вашим усилиям работали больницы, аптеки, магазины, а в домах миллионов украинцев во время карантина было светло и тепло", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Также сообщается, что компания продолжает тщательно проверять состояние здоровья сотрудников предприятий с соблюдением всех рекомендованных МОЗ карантинных мероприятий.

Напомним, Кабинет министров разрешил с 11 мая открыть парки, скверы, детские и спортивные площадки, стоматологии, салоны красоты и парикмахерские, восстановить деятельность нотариусов, адвокатов, психологов. А также работу летних площадок кафе и магазинов в ТРЦ.

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