"Дыра" в торговом балансе Украины выросла в 13 раз – Госстат

Сегодня, 13:18

Украина успешнее экспортирует услуги, чем товары

Фото: AFP
Фото: AFP

Внешнеторговый баланс Украины в первом полугодии 2018 года сведен с дефицитом в 653,1 млн долларов. Это в 13 раз выше дефицита за аналогичный период 2017 года 48,7 млн долларов, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, импорт товаров и услуг в Украину вырос на 13,5% – до 28,469 млрд долларов. А вот экспорт увеличивался меньшими темпами – "плюс" 11,1%. Всего за первые полгода 2018-го Украина продала за границу товаров и услуг на 27,816 млрд долларов.

Впрочем, услугами Украина торгует более успешно, чем товарами. Так, баланс торговли только товарами сведен с дефицитом в 2,658 млрд долларов. А баланс торговли услугами – с профицитом в 2,826 млрд долларов. К экспортным услугам относится, в частности, транзит газа через территорию Украины.

Напомним, в целом, платежный баланс Украины за январь-июнь 2018 года сведен с профицитом 307 млн долларов. Правда, это в 3,4 раза ниже профицита за аналогичный период 2017 года.

По итогам 2017 года зафиксирован профицит платежного баланса. "Плюс" составил 2,566 млрд долларов, что вдвое выше профицита за 2016 год. Таким образом, профицит платежного баланса в Украине сохраняется три года подряд.

Впрочем, в МВФ ожидают, что в 2018 году дефицит платежного баланса Украины составит 3,7% ВВП вместо запланированных 3% (примерно на 15 млрд грн), а в 2019 году он составит 3,5%.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался в структуре экспорта и выяснял, почему Украина продает дешевые товары, а покупает – дорогие
экспорт, импорт, дефицит, госстат, платежный баланс, профицит, внешняя торговля, торговый баланс

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Источник:

"Сегодня"

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