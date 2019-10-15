Еда и коммуналка: как менялись расходы украинцев с 2010 года (инфографика)

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Украина уже попадала в десятку стран, граждане которых тратят на продукты больше всех. Согласно подсчетам аналитиков из США, украинцы в 2016 году потратили на еду 38% своих доходов. 38% – довольно высокий показатель. Например, в Беларуси на продукты тратят 36,2%, в России – 29,9%, в Венгрии – 18,3%, в Польше – 16,5%, в Германии – и вовсе 10,6%, а в США – 6,3%. Впрочем, отечественные подсчеты еще более неутешительны.

Сайт "Сегодня" решил посмотреть, изменилась ли структура трат за последние девять лет – с 2010 года. Стоит учитывать, что в 2010 году на одно домохозяйство приходилось 3 481 грн общих доходов, а сейчас совокупных доходов у украинцев больше – 11 тыс. грн.

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Совокупные траты одного домохозяйства в 2010-м составляли 3 073 грн, на продукты питания шло 51,6% всех трат, на непродовольственные товары — 34,9%, к слову, в эту же категорию входят все последующие пункты, так, например, оплата жилья и коммуналки, на которую приходилось 9,2% всех трат, а также здравоохранение — 3,2%, транспорт — 3,7%, связь — 2,7%, отдых и культура — 1,8%, образование — 1,3%, рестораны и отели — 2,4%.

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В 2019 году только на еду уходит 4325 грн, что составляет 43,8% к совокупным тратам, на жилье и коммунальные услуги тратится в среднем 2126 грн (21,6%), на все непродовольственные товары идет 2998 грн (30,4%), но не стоит забывать, что в эту категорию входит множество товаров и услуг. На здравоохранение украинцы тратят всего 4,3% своих доходов — 426 грн, на транспорт — 386 грн (3,9%), на связь — 246 грн в среднем (2,5%), на отдых и культуру — 140 грн (1,4%), на образование — 121 грн (1,2%), на рестораны и отели — 174 грн (1,8%).

Так, мы видим, что сейчас украинцы тратят на питание хоть и много, но ощутимо меньше, чем в 2010 году, а вот траты на жилье и оплату коммунальных услуг выросли более, чем в два раза, и если раньше на них уходило только 9,2% от всех трат, то сейчас — 21,6%.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Стали меньше тратить на еду: как поменялись расходы украинцев за последние годы

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