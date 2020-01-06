Эфиопия видит стратегические интересы в украинском агросекторе

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Эфиопия назвала Украину стратегическим партнером в агросекторе на 2020 год. Об этом шла речь в ходе круглого стола в Торгово-промышленной палате Украины, передает Agroportal.

Генеральный директор Службы государственных закупок Эфиопии Цевайе Мелуне Бачоре отметила важность сотрудничества именно с нашим государством, ведь правительство страны определило Украину стратегическим партнером на 2020 год.

Эфиопия является одним из крупнейших торговых партнеров Украины среди стран Подсахарской Африки.

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Украинский экспорт в Эфиопию в 2015–2017 годах являлся большим, чем во все остальные страны этого региона – по объемам взаимной торговли среди этих стран Эфиопия традиционно занимает второе-третье места.

При этом развитие двусторонних торгово-экономических отношений отмечается стабильно высоким положительным сальдо в пользу Украины.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что морские порты Украины впервые за 10 лет рекордно нарастили перевалку грузов. Ее объем преодолел отметку в 150 млн тонн. Наиболее динамично – более чем на 30% – выросла перевалка зерновых грузов. Объем перевалки зерновых за январь-ноябрь 2019 года составил 48,8 млн тонн.

Во время подведение итогов урожая 2019 года был установлен новый рекорд: по данным Минэкономразвития, куда теперь входит на правах департамента и бывшее Министерство агрополитики, собрано 74,5 млн т зерновых и зернобобовых культур. Это больше на 4,4 млн, или на 6%, чем в 2018 году.

Эксперты говорят, что хлеба, муки и круп будет в изобилии, но они подорожают из-за крепкой гривни.

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