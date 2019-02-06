Экономические санкции против РФ: Украина поддержала решение ЕС

К решению Совета ЕС присоединились еще три страны

Фото: Flickr

Экономические санкции против РФ: Украина поддержала решение ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/092/b0e/5c5092b0e9f09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/092/b0e/5c5092b0e9f09.jpg 2019-02-06T20:54:00+02:00 Экономика К решению Совета ЕС присоединились еще три страны

Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Совета Европейского Союза (ЕС) от 21 декабря 2018 года о продлении экономических санкций против России.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, размещенном на сайте Совета ЕС в среду, 6 февраля.

"Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – сказано в нем.

В заявлении отмечается, что эти страны приведут национальную политику в соответствие к указанному решению.

Напомним, Евросоюз впервые ввел экономические санкции против России в 2014 году и с тех пор неоднократно продлевал. Они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

21 декабря 2018-го Совет ЕС решил их продлить до 31 июля 2019-го в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией условий Минских соглашений.

5 февраля этого года члены комитета Европейского парламента по иностранным делам одобрили документ, в котором призвали ЕС к готовности ввести новые санкции против России и пересмотреть действующее соглашение о партнерстве.

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