Экономические санкции против РФ: Украина поддержала решение ЕС
К решению Совета ЕС присоединились еще три страны
Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Совета Европейского Союза (ЕС) от 21 декабря 2018 года о продлении экономических санкций против России.
Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, размещенном на сайте Совета ЕС в среду, 6 февраля.
"Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – сказано в нем.
В заявлении отмечается, что эти страны приведут национальную политику в соответствие к указанному решению.
Напомним, Евросоюз впервые ввел экономические санкции против России в 2014 году и с тех пор неоднократно продлевал. Они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.
21 декабря 2018-го Совет ЕС решил их продлить до 31 июля 2019-го в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией условий Минских соглашений.
5 февраля этого года члены комитета Европейского парламента по иностранным делам одобрили документ, в котором призвали ЕС к готовности ввести новые санкции против России и пересмотреть действующее соглашение о партнерстве.
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