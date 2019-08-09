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Экс-глава НКРЭКУ Вовк опроверг информацию, что отсутствует в Украине более семи месяцев

Сегодня, 15:52

Он добавил, что ожидает завершения расследования НАБУ

Фото: Дмитрий Вовк / Facebook

Фото: Дмитрий Вовк / Facebook

Информация о том, что экс-глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк отсутствует в Украине более семи месяцев, не соответствует действительности.

Об этом сегодня, 9 августа, он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя пресс-конференцию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Очковтирательство о различных бенефициарах при сравнении "Роттердам +" (уголь) и "Дюссельдорф +" (газ) только добавляет абсурда обвинениям и удивляет меня: а) оказывается, учет логистики в угле – зло, а в газе – добро; б) отсутствие именно физической поставки с хаба в угле – зло, а в газе – добро (стоит эту бессмыслицу довести до внимания трейдеров); в) высшие маржи в газе – добро, а в угле – зло; г) оказывается, для различных форм собственности на одном рынке должны быть разные подходы?!" – написал Вовк.

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Он также добавил, что ожидает завершения расследования и сразу начнет раскрывать доказательства законности действий НКРЭКУ и злоупотреблений "правоохранителей".

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Фото: "Сегодня"

Новости "Сегодня" сообщали, что после более чем двух лет расследования НАБУ начало объявлять о подозрении причастным к внедрению формулы "Роттердам +". Детективы хотят доказать ее незаконность. Однако ряд судов, состоявшихся по этому вопросу в прошлые годы, доказали – формула была законной и прозрачной. Среди тех, кому объявили о подозрении, - представители НКРЭКУ, те же заявляют о давлении со стороны детективов НАБУ и политизации дела, связанной со сменой власти в Украине. В их числе и Дмитрий Вовк.

НАБУ направило уведомление о подозрении не только Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

Напомним, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд

Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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Вовк НАБУ САП Роттердам+

Источник: Сегодня

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